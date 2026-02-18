Ferrari: cambiamenti sulla SF-26 e nuova power unit

Cambiamenti aerodinamici sulla SF-26

Da mercoledì 18 a venerdì 20 febbraio, il Bahrain torna protagonista con la seconda sessione di test pre-stagionali. Dopo aver sorpreso tutti nella prima sessione percorrendo una distanza considerevole senza riscontrare problemi significativi, la Ferrari ha deciso di introdurre nuovi cambiamenti. Queste novità consistono in una power unit, un nuovo cambio e un nuovo pacchetto aerodinamico.

Si tratta di cambiamenti Ferrari che dovrebbero rendere la vettura ancora più competitiva. Infatti, a catturare l’attenzione è stata una piccola ala davanti al tubo di scarico della SF-26. I team, secondo il regolamento, possono posizionare un dispositivo in quella zona, purché non superi i 60 mm dall’asse. Ciò fa sì che di norma il dispositivo non si possa estendere oltre l’estremità dello scarico. Tuttavia gli ingegneri del team di Maranello sono riusciti ad aggirare il problema spostando il differenziale indietro e sfruttando lo spazio creatosi sotto la struttura deformabile. La soluzione è resa possibile dalla maggiore continuità dei flussi di scarico generati dal motore V6, che rendono questa configurazione aerodinamica più efficace.

Cambiamenti anche sulla power unit Ferrari

Il team di Maranello, ora che è stato svelato il trucco, sta anche lavorando per “copiare” il motore Mercedes. Il tutto mentre Toto Wolff ha minimizzato il vantaggio portato dalla power unit, affermando: “Il vantaggio portato dalla power unit è minimo”.

Convinta che la FIA dichiarerà legale il motore Mercedes, la Ferrari ha deciso di svilupparne uno simile con un rapporto di compressione più elevato. Tuttavia, lo sviluppo richiede tempo e il team con sede a Maranello intende procedere con cautela. Per questo si prevede che si potrà beneficiare di questa nuova power unit solo a partire dalla prossima stagione.

Una scelta strategica che dimostra come il Cavallino stia già guardando al futuro, puntando su uno sviluppo mirato e sostenibile nel lungo periodo che possa riportarlo ai vertici.