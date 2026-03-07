GP Australia, Antonelli: “I meccanici oggi sono stati degli eroi”

GP Australia, Antonelli conquista la prima fila piazzandosi in seconda posizione e scattando dalla stessa fila del compagno di squadra

Le qualifiche del GP d’ Australia ci regalano una prima fila monopolizzata dalla Mercedes, con Kimi Antonelli che conquista la seconda posizione. Quella australiana è stata una qualifica dominata dai piloti della scuderia di Brackley. Quest’ultima con l’italiano che ha fatto fermare il cronometro in 1:18:811. Nonostante domani Antonelli partirà dalla prima fila, a causa di un’investigazione per unsafe release la Mercedes è stata sanzionata con una multa di 7.500 dollari.

Antonelli ringrazia i meccanici per il lavoro svolto

Per il pilota della Mercedes, il sabato era iniziato in salita. L’incidente avvenuto durante le ultime Prove Libere ha costretto i meccanici della scuderia di Toto Wolff a un lavoro contro il tempo per riuscire ad avere la vettura pronta per l’inizio delle qualifiche. Proprio per questo, Antonelli non ha mancato di ringraziarli nell’intervista post-qualifiche. “È stata una giornata abbastanza stressante. Sono andato contro il muro nelle prove libere, però i meccanici oggi sono stati degli eroi. Sono riusciti a rimettere la monoposto in pista anche senza assetto. Abbiamo semplicemente proceduto e sono contento di essere salito fino alla prima fila“, ha dichiarato il pilota.

Kimi Antonelli ottimista e speranzoso per la gara di domani

Il pilota italiano, nonostante questa seconda posizione, non ha avuto un weekend facile. Ai microfoni dei media afferma, infatti, che : “Non è stato semplice ottenere questo risultato. La prossima volta voglio un weekend pulito perché sicuramente quello che mi è successo ha compromesso in parte la qualifica“.

Vista la forza di Mercedes, il pilota numero 12 è molto ottimista per quanto riguarda la gara e spera di conquistare la sua prima vittoria in Formula 1. Durante l’intervista svolta insieme a Russell e Hadjar, Antonelli svela la sua positività per il Gran Premio : “Domani c’è la gara. Guardiamo avanti e cerchiamo di ottenere un buon risultato“.

Cipriano Cecoro