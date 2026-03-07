GP Australia, Russell: “La monoposto ha preso vita”

La prima pole 2026 se l’accaparra George Russell, che sbaraglia tutta la concorrenza al GP d’Australia

Mercedes favorita dai test? Russell conferma: è lui il primo poleman della stagione 2026 al GP d’Australia. Solo Antonelli, compagno di squadra, regge il confronto nonostante l’incidente delle FP3. Dalla terza posizione in giù il distacco supera gli 8 decimi, con il solo Hadjar, terzo, di poco sotto. Molto vicine le scuderie di testa, Frecce d’argento a parte: sono pochi i millesimi a distaccare il francese di Red Bull da Hamilton, settimo – meno di due decimi. Il team di Brackley sembra già dare lo strappo alla prima gara, confermando i pronostici che la vedevano davanti a tutti già dalla pre-stagione.

Our first Russonelli front row pic.twitter.com/CkbABjirE5 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 7, 2026

Tante incognite nella prima gara della nuova era

“È stata una grande giornata“ afferma Russell ai microfoni della Formula 1 post qualifica. “Sapevamo che le macchina avesse tanto potenziale però, finché non arrivavamo a questo inizio di stagione, non potevamo saperlo. Però, davvero, ha preso vita questo pomeriggio, specialmente con la temperatura che si era raffreddata. Noi in generale siamo più favorevoli a queste condizioni con la nostra vettura. Sono contento che ci sia anche Kimi, perché è stato davvero un duro lavoro quello del team per fornirgli la macchina, davvero un grandissimo lavoro da parte del box. Nel complesso un gran giornata”.

Sulle nuove vetture e regolamenti, afferma: “Non è semplice guidare, non è semplice anche per alcuni tifosi capire, però sono comunque entusiasta per la gara di domani. Penso che potrà esserci parecchia emozione in gara anche per voi nel pubblico. È sempre fantastico quando veniamo qui a Melbourne. Quindi, grazie mille per tutto il vostro supporto per tutti noi e speriamo di potervi regalare una bella gara”.

Sarà una giornata tosta, soprattutto visti alcuni problemi scoperti durante i test: “Tutte cose che erano semplici in passato, come le partenze e i pit stop, sono molto più impegnative con queste nuove macchine. Oggi ci voleva una sessione pulita perché domani non sappiamo cosa accadrà, dovremmo lavorare tanto stasera. Però oggi è stata una gran giornata e speriamo di poter fare la miglior gara possibile domani” conclude il britannico.