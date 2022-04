GP Australia, Alonso: “Potevo lottare per la pole”

Occasione sfumata per Alonso nelle qualifiche del GP d’Australia a causa di un problema idraulico. Ciò ha vanificato l’ottimo lavoro svolto dallo spagnolo

Qualifiche per il GP d’Australia deludenti per Alonso. L’asturiano era stato molto veloce per tutto il weekend, ma un problema idraulico lo ha bloccato in quarta marcia e perciò è andato a sbattere contro le barriere in curva 11. Alonso aveva effettuato ottimi tempi sia ieri che oggi. Lo spagnolo dell’Alpine è arrivato tra i primi quattro nella terza sessione di prove libere e in Q1 e Q2 aveva mostrato tutto il ritmo della sua monoposto. Tuttavia, ancora una volta, nel momento clou, l’affidabilità è venuta meno.

Durante il suo primo tentativo in Q3, Alonso era il più veloce nel secondo settore e stava facendo un ottimo giro. Si sarebbe sicuramente piazzato nelle prime posizioni, con un tempo pari al migliore effettuato da Charles Leclerc. Tuttavia, un problema idraulico l’ha bloccato in quarta marcia all’ingresso della curva 11 ed è andato a sbattere contro le barriere. Lo spagnolo aveva fatto un buon primo settore, a meno di un decimo dal record parziale e nel secondo è stato il più veloce. Quando si è verificato il problema idraulico, era alla pari con Leclerc. Pedro de la Rosa sostiene che l’asturiano stava facendo la sua migliore qualifica dal 2014.

L’AFFIDABILITA’ GIOCA UN BRUTTO SCHERZO ALLO SPAGNOLO

Per la terza gara consecutiva, l’affidabilità ha giocato un brutto scherzo ad Alpine e ancora una volta a pagarne le conseguenze è stato Alonso. La fortuna non è stata dalla parte dello spagnolo questo sabato e la squadra dovrà analizzare per bene il tutto, affinché nulla di simile si ripeta domani. Per il GP d’Australia Alonso partirà dalla decima posizione, senza aver avuto la possibilità di effettuare un crono nel Q3. Nonostante la delusione non si deve dimenticare che c’è del potenziale nella monoposto da sfruttare e sicuramente potrà lottare per ottenere una buona manciata di punti.

LE DICHIARAZIONI DI ALONSO

“Stiamo analizzando il tutto, ma è un problema idraulico. Non mi funzionavano né il cambio né il servosterzo. In quella curva è andato tutto in tilt. Peccato, c’era tutto il potenziale per battagliare per le prime posizioni, se non per la pole, dato che avevo anche due set di mescole da poter sfruttare. Stavamo vivendo il miglior weekend, cosa che non accadeva da molti anni. Avere avuto un altro problema alla mia vettura è abbastanza frustrante, specialmente quando lotti per qualcosa di così importante” ha così dichiarato Alonso ai microfoni di Dazn, al termine della qualifiche per il GP d’Australia.

“La monoposto è stata molto veloce per tutto il weekend e finalmente abbiamo potuto lottare per essere in prima fila. Cioè, fino a quando non si è verificato il problema idraulico. Questa è una sensazione agrodolce, da un lato vi è la delusione del mancato risultato, ma al tempo stesso, dall’altro lato abbiamo ottenuto la migliore prestazione degli ultimi anni. Continueremo a lavorare duramente”, ha proseguito. Alonso non esclude la necessità di apportare modifiche alla A522 e di conseguenza otterrà una penalizzazione in griglia.

Ciò non sembra preoccuparlo più di tanto, visto la grande frustrazione dinnanzi alla ghiotta occasione persa. L’obiettivo sarà quello di ottenere punti e continuare su questa strada, eliminando i problemi di affidabilità. “Dobbiamo analizzare se sarà necessario effettuare anche qualche cambiamento alla monoposto e se ciò ci porterà ad avere una penalità o meno. In questo momento però, onestamente non mi interessa. Volevo lottare per la pole oggi e per il podio domani, invece si deve combattere con la sfortuna. Ma preferisco sempre ottenere o tutto o niente”, ha così concluso Alonso.