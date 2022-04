GP Australia, qualifiche: Ferrari in pole, ma disastro per Sainz

Qualifiche piene di colpi di scena in Australia: dopo due bandiere rosse e la lotta Red Bull-Ferrari, la pole viene firmata da Charles Leclerc

La Formula 1 è finalmente tornata a Melbourne. Dopo due anni di attesa, domani partirà il Gran Premio d’Australia. E allo spegnimento dei semafori sarà Charles Leclerc a scattare dalla prima posizione. Durante le qualifiche in Australia infatti è stato il pilota monegasco a ottenere il miglior tempo. Al suo fianco scatterà Max Verstappen, e alle sue spalle il compagno di squadra Sergio Perez. Carlos Sainz, invece, resta piantato in nona posizione.

Q1: LA BANDIERA ROSSA ROVESCIA I PIANI ASTON MARTIN

La prima sessione di qualifiche in Australia inizia. I piloti si affrettano a scendere in pista, a eccezione dei piloti Mercedes e Aston Martin. In particolare, al box Aston Martin i meccanici cercano di riparare in tempo i danni su entrambe le monoposto, causati dai due incidenti delle FP3. Intanto, le Ferrari e le Red Bull si contendono, volta per volta, la pole position. Alle loro spalle si distinguono per le buone prestazioni Fernando Alonso e Lando Norris.

🚩 RED FLAG 🚩 Latifi and Stroll collide in the first sector and both are out of qualifying#AusGP #F1 pic.twitter.com/lhb5OHUKM7 — Formula 1 (@F1) April 9, 2022



A poco più di quattro minuti dalla fine del Q1, la monoposto di Stroll esce dai box. Nulla da fare, sembrerebbe, per Sebastian Vettel: i meccanici non riescono a riparare i danni sulla sua vettura. Durante il giro di riscaldamento di Stroll, però, le carte in tavola cambiano. Uno scontro in curva 5 fra Stroll e Latifi, infatti, causa una bandiera rossa. Dando il tempo necessario ai meccanici per mandare il quattro volte campione del mondo in pista. I due canadesi, invece, sono costretti a terminare le loro qualifiche. Latifi con un tempo di 1’21″372, Stroll senza nessun tempo registrato.

GLI ELIMINATI DEL Q2

A due minuti e un secondo dalla fine riprende il Q1: ultima possibilità per i piloti di evitare le ultime cinque posizioni. Alla bandiera a scacchi, gli esclusi sono: Alexander Albon, in sedicesima posizione con un tempo di 1’20″135. A seguirlo in diciassettesima Kevin Magnussen, che ha registrato un tempo di 1’20″254. Sebastian Vettel alle sue spalle in diciottesima posizione, con un crono di 1’21″149. Partiranno insieme dall’ultima griglia Latifi e Stroll, dopo l’incidente che li ha visti coinvolti. Il tempo più veloce è stato invece registrato da Verstappen in 1’18″580. Mentre l’ultimo dei classificati è Mick Schumacher, che riesce a restare sul filo con un crono di 1’20″104.

Q1 CLASSIFICATION The Red Bulls come out on top in our first session 🤘#AusGP #F1 pic.twitter.com/eGkQMhHeP4 — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

Q2: LE QUALIFICHE IN AUSTRALIA ANCORA DOMINATE DALLA RED BULL

Problemi anche poco prima dell’inizio del Q2. Albon, infatti, si pianta in pista poco prima di curva 13. La partenza viene così rimandata di qualche minuto. Quando finalmente il semaforo diventa verde, i piloti scendono in pista. Le Red Bull si impongono prepotentemente sulle Ferrari: le prime due posizioni vengono monopolizzate da Verstappen e Perez. Mentre Leclerc e Sainz vengono inizialmente relegati in quarta e ottava posizione.

Perez is on top as we reach halfway in Q2 His 1:18.340 effort puts him ahead of Verstappen, with Alonso in third#AusGP #F1 pic.twitter.com/s76pwnmw5u — Formula 1 (@F1) April 9, 2022



Al termine del Q2 la Red Bull si riconferma più veloce: il miglior tempo è di Sergio Perez in 1’18″340. Il messicano però è stato notato per non aver rallentato sufficientemente in regime di bandiera gialla, provocata da un’uscita di pista di George Russell. Gli esclusi invece sono Pierre Gasly, che con il tempo di 1’19″226 domani partirà in undicesima posizione. Valtteri Bottas lo segue con il crono di 1’19″410, mentre Yuki Tsunoda si piazza in tredicesima posizione con un giro di 1’19″424. In quattordicesima e quindicesima posizione partiranno invece Guanyu Zhou e Mick Schumacher, rispettivamente con dei tempi di 1’20″155 e 1’20″465.

Q3: IN AUSTRALIA LA POLE E’ DI LECLERC

Grande colpo di scena durante l’ultima sessione di qualifiche in Australia! Fernando Alonso, durante un super giro veloce, perde la sua Alpine in curva 11 a causa di un problema idraulico. L’asturiano infatti non riusciva a cambiare marcia. Nel momento in cui viene mostrata la bandiera rossa, Charles Leclerc aveva appena registrato il tempo più veloce. Penalizzato invece Sainz, che per pochissimo deve rinunciare al proprio giro.

🚩 RED FLAG 🚩 Alonso loses the car at Turn 11 and he hits the wall 😫#AusGP #F1 pic.twitter.com/wmxlJvOTuz — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

Alla ripresa del Q3 sono i due piloti Mercedes e Perez e Leclerc i primi a scendere in pista. Il messicano tenta di firmare la pole, ma resta dietro il monegasco per solo un millesimo. E alla fine è proprio Charles Leclerc a conquistare la pole position in Australia: firma un crono di 1’17″868. Il compagno di squadra Sainz, per un errore durante il suo giro, resta relegato in nona posizione. Davanti soltanto a Fernando Alonso, quest’ultimo senza tempo registrato. Verstappen scatterà in seconda fila con il monegasco, mentre Perez e Russell formano la seconda griglia.