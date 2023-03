GP Arabia Saudita, Magnussen “davvero felice” dopo il passaggio all’ultimo respiro su Tsunoda

Kevin Magnussen guadagna la decima posizione dopo un’agguerrita battaglia con Tsunoda

Il danese è comprensibilmente contento del sorpasso che gli ha permesso di siglare il suo primo punto stagionale. Ha inseguito l’ala posteriore di Tsunoda dal 25° giro in poi e alla fine ha tirato fuori il sorpasso all’interno dell’ultima curva a cinque giri dal termine. “È stato un buon sorpasso. Yuki ha fatto un ottimo lavoro per difendersi e per molti giri mi ha tenuto dietro, ha messo la sua macchina in tutti i punti giusti per distruggere il mio bonus aerodinamico, ottenendo sempre buone uscite”, ha detto Magnussen.

“Sono veramente felice. Penso che questo fine settimana abbiamo fatto un buon passo avanti sul set-up, molto meglio sul degrado delle gomme oggi che in Bahrain, quindi dobbiamo essere davvero contenti di questo”.

Magnussen è stato forse più soddisfatto del recupero di Haas da un’uscita senza punti nella gara di apertura della stagione in Bahrain. Ha detto che non vede l’ora che arrivi il Gran Premio d’Australia, che si svolgerà dal 31 marzo al 2 aprile , ma ha ammesso che c’erano ancora dubbi sul fatto che Haas possa cavarsela bene sui circuiti ad alto degrado.

“Sento che abbiamo effettivamente fatto un passo avanti e spero che si trasferisca a Melbourne e alle prossime gare”, ha detto. “Torneremo a gare più dure sull’asfalto per quanto riguarda la superficie, e poi vedremo se abbiamo effettivamente fatto un passo avanti. Ma sono felice per oggi”.

Anche Gunther festeggia Kevin ed il primo punto, ma mette le mani avanti

Con Haas al settimo posto in classifica in vista del terzo round della stagione a Melbourne, anche il Team Principal Guenther Steiner ha espresso il suo ottimismo, anche se cauto.

“Primo punto in questa stagione. Avevamo la velocità ma non siamo stati fortunati, poiché alcune persone erano in una posizione migliore dopo la Safety Car, ma i piloti hanno lottato duramente e abbiamo ottenuto un punto“, ha detto Steiner.

“L’intero team si è comportato in modo impeccabile per tutto il fine settimana, hanno tenuto la testa alta e tutti hanno continuato a spingere. Questo è quello che faremo per tutta la stagione e non vedo davvero l’ora di andare in Australia adesso”.

“Come ho detto dopo il Bahrain, non sapevo davvero dove fossimo con la macchina, ma ora sappiamo dove pensiamo di essere. Siamo nel mix, in realtà siamo piuttosto bravi, penso, tutto sta andando bene. Non ci siamo fatti prendere dal panico dopo il Bahrain, ora siamo cautamente ottimisti”, ha concluso il boss della Haas.

Nonostante Magnussen abbia superato le qualifiche in entrambe le gare finora in questa stagione, il suo compagno di squadra di ritorno Nico Hulkenberg rimane uno dei sette piloti che devono ancora segnare quest’anno, insieme a Yuki Tsunoda e Nyck de Vries di AlphaTauri, Logan Sargeant di Williams, Zhou Guanyu di Alfa Romeo, e la coppia precipitata nell’abisso più nero: Oscar Piastri e Lando Norris.