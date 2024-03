Formula 1, i piloti contestano le nuove sanzioni

I track limits in pista saranno oggetto di controlli ancora più severi. Penalità dure verranno inflitte a chi li supererà. I piloti però contestano queste nuove sanzioni

I track limits nei circuiti di Formula 1 sono stati oggetto di controversie da qualche tempo a questa parte e ora sembra che il superamento di tali limiti comporterà punizioni ancora più severe in futuro. I piloti, però, contestano la prospettiva di queste nuove sanzioni, ritenendole troppo dure. Al momento queste ultime scattano dopo tre avvertimenti e vedono applicate penalità di cinque secondi.

Tuttavia, si ritiene che la sanzione predefinita per la stessa violazione comporterà ora una penalità di tempo di 10 secondi, che verrà scontata al successivo pit stop del pilota o aggiunta al tempo finale della gara. L’anno scorso i piloti avevano espresso il timore che fosse troppo facile superare una penalità di cinque secondi, in particolare se il trasgressore violava le regole contro una vettura più lenta, consentendogli di accumulare il distacco necessario e annullare la penalità.

Ma ora sembra che la prospettiva dei 10 secondi sia poco gradita. Secondo gli atleti, non si tratterebbe tanto di penalità, quanto di modifiche vere e proprie alle piste al fine di andare più incontro alle esigenze di questi ultimi.

Il verdetto dei piloti

Parlando in vista del Gran Premio dell’Arabia Saudita, Charles Leclerc della Ferrari ha sottolineato che i piloti spesso faticano a rispettare i limiti della pista a causa della loro posizione nell’abitacolo. “Sembra piuttosto dura e lo è nella realtà“, ha detto Leclerc a proposito della penalità di 10 secondi. “La priorità principale dovrebbe essere quella di correggere o almeno aiutarci a rispettare meglio i limiti della pista. Al momento, per come sono le linee bianche, non le vediamo proprio. Quindi mi sembrava che cinque secondi fossero già abbastanza penalizzanti. 10 secondi sono, secondo me, troppi“.

George Russell della Mercedes ha replicato ai commenti di Leclerc: “Penso sia complicato capire dalla televisione quanto sia difficile dall’interno della vettura. Sei seduto così in basso che vedi solo i primi 15 centimetri dei tuoi pneumatici. Le auto sono a 70 millimetri da terra, ancora meno alla fine del rettilineo. Abbiamo quindi bisogno di un cordolo che possiamo sentire. Sono pochi i circuiti in cui si riscontrano problemi di track limit. Quindi dobbiamo solo trovare un modo per risolverli“.

Lance Stroll dell’Aston Martin ha sottolineato che le violazioni dei limiti di pista potrebbero essere eliminate disponendo di una superficie più dura fuori dal circuito, come la ghiaia. “Penso che sia un po’ troppo severo, se esci dalla pista ti becchi una penalità“, ha detto. “Che si tratti di cinque secondi o di dieci secondi, penso che tutti noi stiamo spingendo e cercando di rimanere nei limiti della pista. Credo che alcuni dei problemi più importanti siano proprio i limiti stessi. Se cambiassimo la natura di molte piste, renderemmo più facile rimanere all’interno dei margini del tracciato“.