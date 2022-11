GP Abu Dhabi, Verstappen: “Sarà dura replicare qualcosa di simile”

Ad Abu Dhabi il GP è stato vinto da Max Verstappen. Per l’olandese è stata una stagione incredibile in cui ha fatto segnare numeri eccezionali, che però, a suo dire, non è altro che uno sprono per continuare a far bene anche nel 2023.

Rispetto a quanto ci avevano raccontato le prove libere, il GP di Abu Dhabi è stato più combattuto di quanto ci si potesse aspettare. Sia per le posizioni da podio che per quelle del midfield. Un discorso che non ha toccato però la vittoria. Conquistata da Max Verstappen, che dallo spegnimento dei semafori fino all’ultimo giro ha assolutamente controllato e dominato la gara stabilendo il nuovo record di trionfi in un’annata.

“Sì, è stata una bella gara. Tutta incentrata sulla gestione delle gomme, e noi ci siamo presi cura molto bene delle media; poi con le dure abbiano dovuto amministrare fino all’ultimo giro. È incredibile essere riusciti a vincere di nuovo qui. La quindicesima vittoria della stagione è un qualcosa di straordinario”, ha detto il due volte campione del mondo a Jenson Button.

“È stato davvero molto piacevole lavorare con tutta la squadra durante la stagione, e riuscire a raggiungere un risultato del genere è incredibile. Sarà dura replicare qualcosa di simile, ma è anche una motivazione per cercare di fare altrettanto bene l’anno prossimo“.

In un 2022 prodigioso per l’olandese e per la Red Bull, c’è il neo (se così si può chiamare) nel non l’aver raggiunto la doppietta nella classifica generale piloti. Con Sergio Perez che alla fine non è riuscito a laurearsi vice-campione, dopo non l’averla spuntata sul monegasco nella gara di oggi. Per quelli di Milton Keynes ci si riproverà l’anno prossimo, nel tentativo di migliorare un successo già sbalorditivo.