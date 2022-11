GP Abu Dhabi 2022: la griglia di partenza

Max Verstappen ha conquistato anche la pole position del GP di Abu Dhabi, l’ultimo della stagione, riuscendo a stare davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Domani scatterà dalla prima fila della griglia di partenza

Si era capito che non avrebbe lasciato nemmeno le briciole agli avversari e così è stato. Max Verstappen si è aggiudicato la pole position del GP di Abu Dhabi, prova conclusiva del campionato 2022 di Formula 1.

L’olandese della Red Bull, al settimo start dalla prima posizione della griglia di partenza, ha fermato il cronometro sul tempo di 1.23.824, precedendo il compagno di squadra, Sergio Perez, per 228 millesimi.

In terza posizione troviamo la Ferrari di Charle Leclerc, a 40 millesimi dal messicano, seguito da Carlos Sainz, quarto, a completare una seconda fila tutta Rossa. In quinta e sesta posizione hanno deluso le Mercedes, rispettivamente con Hamilton davanti a Russell. Entrambe le W13, dopo la doppietta in Brasile, ad Abu Dhabi si sono mostrate in netta difficoltà accusando un distacco dal poleman di quasi un secondo.

Vettel, ultima Q3 della carriera

Alle spalle delle monoposto tedesche troviamo Lando Norris con la sua McLaren, settimo, ed Esteban Ocon, ottavo. A chiudere la top ten dei piloti che prenderanno parte al GP di Abu Dhabi troviamo Sebastian Vettel, nono e miglior risultato di stagione, che alla sua ultima qualifica in Formula 1, è riuscito a mettere la sua Aston Martin davanti alla McLaren di Ricciardo, decimo. L’australiano però, prenderà il via alla corsa in 13esima posizione, a causa della penalità che deve scontare a causa dell’incidente al via con Magnussen ad Interlagos.

Williams sempre fanalino di coda

Seguono: Fernando Alonso, 11esimo, Yuki Tsunoda, 12esimo, Mick Schumacher, 13esimo, Lance Stroll, 14esimo, Guanyu Zhou, 15esimo, Kevin Magnussen, 16esimo, Pierre Gasly, 17esimo e Valtteri Bottas, 18esimo. Chiudono la griglia di partenza del GP di Abu Dhabi le Williams di Alexander Albon, 19esimo, che ancora una volta è riuscito a fare meglio di Nicholas Latifi, 20esimo.

GP Abu Dhabi: la griglia di partenza

1. Max Verstappen (Red Bull Racing)

2. Sergio Perez(Red Bull Racing)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. George Russell (Mercedes)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Sebastian Vettel (Aston Martin)

10. Daniel Ricciardo (McLaren)

11. Fernando Alonso (Alpine)

12. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

13. Mick Schumacher (Haas F1 Team)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16. Kevin Magnussen (Haas F1 Team)

17. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19. Alexander Albon (Williams)

20. Nicholas Latifi (Williams)