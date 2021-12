GP Abu Dhabi, Red Bull: “Molto da imparare”

GP ABU DHABI, PARLANO I PILOTI DELLA RED BULL AL TERMINE DI QUESTO ULTIMO VENERDI DI PROVE LIBERE DELLA STAGIONE 2021

Siamo giunti al venerdì di prove libere del GP Abu Dhabi, che chiude il sipario sulla stagione 2021 e ultima sfida per la Red Bull e Max Verstappen. Sul circuito di Yas Marina, il super binomio proverà a togliere lo scettro di campioni del mondo costruttori e piloti, alla Mercedes e a Lewis Hamilton. Per la Red Bull si tratta dell’ultima apparizione con i motori Honda, dato che i giapponesi diranno addio al Circus a fine anno. Tutti i presupposti sono buoni, per concludere al meglio questa stagione, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, e con molta adrenalina e curiosità di sapere chi riuscirà a portare a casa lo scettro di campione del mondo 2021.

La Red Bull e i piloti, si trovano sul circuito di Yas Marina modificato in alcuni tratti, rispetto alla passata stagione, con l’obiettivo di renderlo più veloce. Questo venerdì, in ottica gara è stato importante riuscire ad adattarsi alle novità, aggiornare la monoposto, e lavorare sulla strategia.

The last dance for the RB16B 🔥😍 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/tasMYwoNjS — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) December 10, 2021

La prima sessione di prove libere, ha visto i due contendenti al titolo darsi già battaglia tra loro, alternandosi in cima alla classifica, alla ricerca del giro più veloce. Fino a metà sessione, Max Verstappen si è trovato saldamente in prima posizione, e così fino alla bandiera a scacchi con il miglior crono in 1″25’009, mentre Sergio Perez con la seconda Red Bull è in quarta posizione, con il tempo di 1″25’363.

RB16B A SUO AGIO NEI LONG RUNS

seconda sessione di prove libere, la Red Bull è sembrata più in difficoltà rispetto alla Mercedes. Entrambi i piloti, iniziano la sessione con la mescola gialla, con Verstappen che si ritrova con un gap di mezzo secondo da Hamilton. Poi, l’olandese riesce a recuperare, facendo segnare il secondo tempo, cancellato a causa dei track limits, ripreso dopo qualche giro. Max in ogni caso sembra far fatica a rimanere incollato a Lewis Hamilton, separati da un gap di quasi un secondo. Nella, larispetto alla Mercedes. Entrambi i piloti, iniziano la sessione con la mescola gialla, con. Poi, l’olandese riesce a recuperare, facendo segnare il secondo tempo, cancellato a causa dei track limits, ripreso dopo qualche giro. Max in ogni caso, separati da un gap di quasi un secondo.

Al calar del sole, Red Bull passa alle simulazioni di passo gara, con Max Verstappen che si dimostra più competitivo, con dei crono interessanti, sia con le medium, sia con le soft. Più in difficoltà Hamilton. Segnali importanti da parte dell’olandese e della Red Bull, ai rivali in ottica gara. Al termine della sessione, Max è in quarta posizione con il suo miglior crono in 1″24’332, seguito da Sergio Perez in 1″24’400.

FP2 ends with a red flag as RAI hits the wall 🚩 The Bulls finish Friday in P4 and P5 🏁 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/71he05qSxq — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) December 10, 2021

VERSTAPPEN: “NEI LONG RUNS SIAMO PIU’ COMPETITIVI”

Le prime parole di Max Verstappen, al termine del venerdì di prove libere del GP Abu Dhabi: “Mi piace il nuovo tracciato, è molto più divertente da guidare, specialmente sulle curve veloci dell’ultimo settore. Abbiamo effettuato alcune modifiche di set-up, tra le due sessioni e penso che il feedback sia positivo”.

“Stiamo tuttora imparando e cercando di capire qualche cosa. Il passo corto non ha funzionato secondo i piani, perdiamo molto ritmo, ma credo che nei long runs, siamo più competitivi. Questo è molto importante. Non vedo l’ora di prendere parte alle qualifiche domani, e poter mettere tutto insieme,” ha così commentato il pilota numero 33.

PEREZ: “MOLTI PUNTI INTERROGATIVI PER ME, PER LA GARA”

Le dichiarazioni a caldo di Sergio Perez, dopo essere sceso dalla sua Red Bull, al termine delle due sessioni di prove libere: “Non so molto di quanto il tracciato, sia stato migliorato rispetto alla passata stagione. Fa sempre piacere poter guidare qui, ma ci sono molti punti interrogativi per me, per quanto riguarda la gara“.

“Ci sarà del lavoro da fare questa notte, dopo le sessioni di oggi. Siamo scesi in pista, con differenti set-up su entrambe le vetture, perciò abbiamo raccolto molte informazioni, che ci serviranno per preparare al meglio le qualifiche. Ci sarà molto da imparare, per poter preparare la nostra ultima sessione di prove libere, e quindi per poter affrontare le qualifiche, con più forza”.