GP Abu Dhabi: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Dopo aver assistito ad un avvincente Gran Premio sul nuovissimo tracciato del Jeddah Corniche Circuit il circus si sposta ad Abu Dhabi che come di consueto chiuderà il mondiale di Formula 1.

Ma prima di vedere gli orari del GP di Abu Dhabi diamo uno brevissimo sguardo alla storia di questo moderno impianto.

Il circuito di Yas Marina, sorge sull’isola artificiale di Yas Island e dal 2009 è un appuntamento fisso del campionato di Formula 1. Il tracciato lungo 5.554 metri e progettato dall’architetto tedesco Hermann Tilke è composto da lunghi rettilinei, sezioni strette e tortuose in puro stile cittadino.

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e TV8.

GP ABU DHABI orari TV

Il week-end avrà inizio venerdì 10 dicembre 2021 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 10:30 fino alle 11:30 e dalle 14:00 fino alle 15:00. Sabato 11 dicembre 2020 alle ore 11:00 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 14:00. La gara prenderà il via alle ore 14:00.

L’intero weekend verrà trasmesso in diretta sul canale Sky Sport F1 HD (canale 207) o in streaming attraverso le piattaforme Sky GO e Now Tv.

Sia la qualifica e che la gara saranno visibili in diretta e in chiaro sul canale TV8. F1world sarà in diretta live-streaming!!!



ORARI GP Abu dhabi

Venerdì 10 dicembre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Prove Libere 1* – Dalle ore 10:30 alle 11:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2* – Dalle ore 14:00 alle 15:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Sabato 11 dicembre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Prove Libere 3 – Dalle ore 11:00 alle 12:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 14:00 alle 15:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Diretta

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Differita su TV8

Qualifiche – Dalle ore 14:00 – Diretta su TV8

Domenica 12 dicembre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Gara – Dalle ore 14:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world

ORARI TV8 – Diretta

Gara – Dalle ore 14:00 – Diretta su TV8



* Le prove libere 1 e 2 del del GP di Abu Dhabi non saranno trasmesse su TV8

Come seguire il gran premio DI ABU DHABI in TV

La gara potrà essere seguita in diretta, su Sky Sport F1 HD e su TV8 mentre su F1world potrete assistere allo streaming testuale. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro il canale di riferimento sarà TV8 per la gara e le qualifiche.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Luogo: Abu Dhabi

Circuito: Yas Marina Circuit

Giri: 55

Lunghezza giro: 5.554 Km

Prima gara disputata: 2009

Web: yasmarinacircuit.com

Vincitori delle passate edizioni