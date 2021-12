GP Abu Dhabi, FP1: tra Verstappen e Hamilton è già guerra

Siamo arrivati finalmente all’ultimo appuntamento di quest’anno, e nelle FP1 Verstappen inizia a porre distanza tra la sua Red Bull e la Mercedes di Hamilton

Iniziano le FP1 ad Abu Dhabi per l’ultimo Gran Premio di stagione. Quello che deciderà, una volta per tutte, il Campione del Mondo di quest’anno. Comincia così l’ultimo weekend di gara di Kimi Raikkonen, e anche l’ultimo di Antonio Giovinazzi prima del passaggio in Formula E. Ma soprattutto siamo arrivati alla resa dei conti fra Hamilton e Verstappen, i quali si trovano faccia a faccia, a pari punti, nella lotta al titolo iridato.

LE FP1 AD ABU DHABI

Le tre sessioni di prove libere che separano i piloti dalle qualifiche, e successivamente dalla gara, saranno di estrema importanza. Con le nuove modifiche al circuito di Yas Marina, infatti, i piloti hanno bisogno di adattare la propria guida a una pista che si presenta più di 10 secondi più veloce rispetto allo scorso anno. Ma soprattutto, i due contendenti al titolo cominciano già a lottare fra loro in cerca del giro più veloce. Per la prima parte di prove libere, infatti, Verstappen e Hamilton si alternano in testa alla classifica dei tempi.

Circa a metà sessione il pilota olandese comincia a mantenersi stabile in prima posizione, lasciando la contesa per il secondo e terzo posto ai due piloti Mercedes. Valtteri Bottas, al suo ultimo Gran Premio con la scuderia tedesca, registra il secondo tempo più veloce, relegando alle proprie spalle il compagno di squadra. Chiude le prime quattro posizioni la Red Bull di Sergio Perez, seguita dall’AlphaTauri di Yuki Tsunoda, il quale si è mostrato molto veloce per tutta la durata delle FP1 af Abu Dhabi.

ALONSO E LE DUE ALPHATAURI SI DISTINGUONO DAL RESTO

Fernando Alonso, con il sesto crono, separa il pilota giapponese dal proprio compagno di squadra, Pierre Gasly. Questi tre, infatti, sono riusciti a distinguersi dal resto del gruppo nel corso delle prove libere 1. Seguono i due piloti della Ferrari, con Leclerc sceso in pista con i rastrelli sul posteriore. Le due Rosse hanno disputato delle FP1 non esenti da difficoltà, e soltanto negli ultimi venti minuti sono riusciti a entrare negli ultimi posti della top 10. La quale viene chiusa dall’Aston Martin di Sebastian Vettel.

Seguono in undicesima e dodicesima posizione Esteban Ocon e Lando Norris. Alle loro spalle si trovano invece le due Alfa Romeo, l’Aston Martin di Stroll e la McLaren di Ricciardo. In diciassettesima posizione troviamo Jack Aitken, che per la sessione di prove libere 1 scende in pista con la monoposto di Russell. E riesce a registrare un crono migliore rispetto a Nicholas Latifi, il quale lo segue al diciottesimo posto. Chiudono la classifica Mick Schumacher e Nikita Mazepin.