Tre piloti per un titolo Mondiale. Ecco tutte le combinazioni

Norris, Verstappen e Piastri: tre nomi, un solo campione. Tutte le combinazioni per il titolo mondiale

Abu Dhabi, ultima fermata. La Formula 1 giunge al capolinea senza aver ancora incoronato un Campione. In un mondiale dominato dalla McLaren, oggi a quota 800 punti, i due piloti Papaya non sono mai riusciti a trovare lo strappo decisivo verso il titolo iridato. Piastri, leader della prima parte di stagione, dopo la pausa estiva è incappato in una serie di errori pesanti. Norris, al contrario, ha costruito la sua rimonta proprio nella seconda metà del campionato. E poi c’è il più sorprendente dei tre: Max Verstappen. A +104 punti di distanza in Olanda, oggi ne paga soltanto 12 dal suo possibile quinto mondiale. Chi vincerà? Ecco tutte le combinazioni per il titolo mondiale 2025!

Lando Norris campione se…

Il sistema di punteggio del GP di Abu Dhabi sarà lo stesso che conosciamo da anni: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1. Partendo dal più semplice dei calcoli, per Norris basterebbe tenere dietro entrambi i contendenti per essere sicuro di vincere il mondiale. Ma se così non dovesse essere, il britannico può permettersi di perdere fino a 12 punti da Verstappen (ma solo se Max non vince) e fino a 16 punti da Piastri (ma solo se Oscar non vince). Esattamente il distacco attuale in classifica. In caso di arrivo a pari punti con uno dei due, Norris sarebbe comunque Campione per maggior numero di secondi posti — a patto, ovviamente, che il rivale non vinca ad Abu Dhabi (al 3/12 – 7 vittorie ciascuno).

Prendiamo ora in considerazione tutte le casistiche. Se il numero 4 dovesse arrivare a podio, sarebbe automaticamente Campione del Mondo, indipendentemente dalle posizioni di Verstappen e Piastri. Le cose si complicano dal quarto posto in giù: chiudendo 4° o 5°, Norris è Campione solo se Super Max non vince. Il risultato di Piastri, in questo scenario, è irrilevante. Oscar entrerebbe in gioco dal 6° posto in poi. Se il britannico concludesse la gara 6° o 7°, la vittoria di uno dei due rivali gli sarebbe fatale. Con un 2° o 3° posto di Verstappen o Piastri, invece, Norris resterebbe ancora davanti: dal momento che entrambi arriverebbero comunque sotto quota 417 punti, non lo supererebbero.

Le posizioni più drammatiche per Norris sarebbero dall’ottava in giù. Con gli appena 4 punti dell’8° posto, il pilota di Bristol si vedrebbe soffiare il titolo sia in caso di vittoria che di secondo posto da parte di Verstappen. Piastri, ancora una volta, sarebbe costretto a vincere: il 2° posto non basterebbe. Con un 9° posto, lo scenario è quasi identico: Oscar deve vincere, l’olandese gli è davanti con qualsiasi posto sul podio. Con un 10° posto o zero punti, si aprirebbe un piccolo spiraglio in più solo per Piastri: arrivando 2°, potrebbe ancora superarlo. Per Verstappen, invece, basterebbe qualsiasi podio.

Le combinazioni per il titolo mondiale: Max Verstappen campione se…

Per Super Max la questione è più delicata: finire fuori dal podio significa dire addio al quinto titolo iridato. Nemmeno vincendo, però, sarebbe automaticamente Campione del Mondo: per riuscirci, Norris deve chiudere 4° o peggio. Il risultato di Piastri, in questo caso, è irrilevante. Arrivare secondo richiede una McLaren in grande difficoltà: Norris deve finire 8° o più indietro. Non basta: Piastri non deve vincere, altrimenti lo supererebbe. L’ultima opportunità per Max arriva da un 3° posto: in questo caso servirebbero un Norris 9° o peggio e, ancora una volta, un Piastri che non vince. Solo così Max chiuderebbe davanti a entrambi. Sotto il podio, per Verstappen, il mondiale è aritmeticamente impossibile.

Oscar Piastri campione se…

Impresa ardua per il più giovane del trio. Solo una vittoria lo renderebbe realmente vicino al sogno iridato. Con i 25 punti del successo, Piastri sarebbe campione se Norris dovesse chiudere 6° o più indietro. La posizione di Verstappen, in questo scenario, è irrilevante: anche arrivando secondo, non raggiungerebbe i 417 punti dell’australiano. A onor del vero, anche un secondo posto potrebbe regalargli il titolo, ma si entra nella fantascienza: il britannico dovrebbe non fare punti (o raccoglierne uno solo da un 10° posto) e Max dovrebbe restare fuori dal podio. Solo così i 410 punti di Piastri sarebbero sufficienti.