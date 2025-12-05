GP Abu Dhabi, Ferrari: “Lavorare in vista delle qualifiche”

Un venerdì del GP Abu Dhabi, che hanno visto tre piloti della Ferrari, prendere parte alle FP: Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Arthur Leclerc

È stato un venerdì con tre piloti, quello della Scuderia Ferrari al GP Abu Dhabi, con le prime due sessioni di prove libere andate in scena sul circuito Yas Marina, tappa conclusiva della stagione 2025. Charles Leclerc ha disputato entrambe le sessioni, mentre Lewis Hamilton ha preso parte alla FP2. Nella prima sessione, è sceso in pista Arthur Leclerc, fratello di Charles, al volante della SF-25 del pilota inglese.

La squadra ha provato tutte le mescole, portate e messe a disposizione da Pirelli, percorrendo un totale di 115 giri. Il programma di lavoro, è stato completato senza grandi intoppi, salvo per le solite difficoltà nel trovare le giuste prestazioni, come abbiamo visto nel corso di tutta la stagione.

La presenza in pista di Arthur Leclerc, è stato fondamentale, visto il suo lavoro al simulatore. L’obiettivo, era dunque quello di raccogliere dati da utilizzare a casa. A questo punto, sicuramente in ottica 2026. La pista ha subito, una continua evoluzione man mano che le vetture la percorrevano, gommandola.

Per sabato 06 dicembre, è in programma l’ultima sessione di prove libere, per poi proseguire con le qualifiche del GP Abu Dhabi (alle ore 18.00 = le 15.00 ore italiane).

Charles: “Io e Arthur insieme in pista. Un sogno”

“La prima sessione è stata molto speciale per me: vedere il mio fratellino al volante di una Formula 1 della Scuderia, e condividere con lui la pista, durante una sessione di prove è qualcosa che abbiamo entrambi sognato, fin da bambini. Pertanto mi ha messo un sorriso sul volto,” ha esordito Charles Leclerc, commentando quanto avvenuto in FP1, quando ha condiviso la pista con il fratello, Arthur.

“Per quanto riguarda la guida, è stato un venerdì complesso per noi: ci manca ancora qualcosa, e stiamo spingendo per capire, dove possiamo migliorare per arrivare più avanti nelle qualifiche di domani,” ha aggiunto in conclusione.

Lewis: “Vettura difficile da guidare”

È la volta di Lewis Hamilton, il quale ha assistito la prima sessione di libere dal box, visto che la sua SF-25 era stata affidata al più giovane dei fratelli Leclerc: “È stato bello avere Arthur in macchina questo pomeriggio nella prima sessione”.

“Io sono arrivato alla seconda, con aspettative positive. Tuttavia, la vettura è risultata difficile da guidare, e direi che ci sia del lavoro da fare in vista di domani. Dobbiamo migliorare il feeling,” ha sottolineato Lewis Hamilton.

“Questa sera, analizzeremo i dati e lavoreremo sugli aspetti che possono aiutarci, a fare un passo avanti per le sessione di domani,” ha aggiunto in conclusione, il pilota britannico.

Arthur Leclerc: “Sempre una grande emozione”

“Sono davvero soddisfatto di questo turno di prove libere. È stata una buona sessione, e abbiamo raccolto dati importanti per il team e per il gruppo di lavoro del simulatore. È andato tutto secondo programma, e il passo è stato forte,” ha commentato Arthur Leclerc, al termine della sua sessione.

“Le gomme Soft, erano completamente nuove per me, e io ho cercato di sfruttarle al massimo,” ha aggiunto il giovane monegasco.

Infine, ha raccontato le sensazioni che ha provato, nel scendere in pista in una sessione di Formula 1: “Essere in pista insieme a mio fratello, e agli altri piloti di Formula 1 è sempre una grande emozione. Voglio ringraziare tutto il team, per questa opportunità”.

Arthur ️”Being on track together with my brother and the other Formula 1 drivers is always a great emotion. I want to thank the whole team for this opportunity.” Rounding up last Friday on track for 2025 https://t.co/jLEPmvr1ZR pic.twitter.com/8JGs2WfciC — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 5, 2025