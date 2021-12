GP Abu Dhabi, Norris: “Sono un pochino nervoso”

AL TERMINE DELLE QUALIFICHE DEL GP ABU DHABI, LANDO NORRIS È TERZO, ALLE SPALLE DEI DUE RIVALI AL TITOLO 2021

Si sono concluse le qualifiche del GP Abu Dhabi, le ultime della stagione di Formula 1 2021, con Lando Norris che a sorpresa si è infilato in terza posizione, con la sua McLaren. Domani sulla griglia di partenza, sarà in seconda fila alle spalle di Max Verstappen e di Lewis Hamilton, i due contendenti al titolo iridato piloti 2021.

Lando Norris è riuscito a piazzarsi davanti alla Red Bull di Sergio Perez, compagno di squadra di Verstappen, il quale in quest’ultima gara, può diventare una pedina importante a favore dell’olandese, e soprattutto in ottica campionato costruttori, ai danni della Mercedes. Il secondo pilota del team di Brackley, Valtteri Bottas, è infatti più indietro sulla griglia di partenza, alla sua ultima apparizione con le Frecce Nere, prima di passare in Alfa Romeo dalla prossima stagione.

Lando Norris, pilota della McLaren, in questa stagione è rivale dei due piloti della Ferrari, dai quali dovrà difendere la sua quinta posizione in campionato. La McLaren è in lotta con la Ferrari, per il terzo posto nei costruttori, attualmente occupato dalla Rossa di Maranello, frutto degli ottimi risultati delle ultime gare.

Nel finale della Q3, gran colpo di reni per il pilota inglese, che a sorpresa di tutti riesce a strappare la terza posizione, in quel momento occupato da Sergio Perez. I piloti della Ferrari, partiranno in quinta e settima posizione, con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Domani, la gara sarà sicuramente da seguire, dove si sa i colpi di scena sono spesso dietro l’angolo.

LANDO: “NON SE ATTACCARE O NO”

Le prime parole di Lando Norris, pilota della McLaren ai microfoni di David Coulthard, al termine delle qualifiche del GP Abu Dhabi: “Al primo tentativo della Q3, ero migliorato tantissimo, ma ho commesso molti errori. Nell’ultimo giro, sono stato più pulito. Ho cercato la pole, ma non è andata bene, ho sbagliato qualcosa, scherzo… Il terzo posto, è sorprendente”.

Il terzo posto di Lando Norris, lo rende quasi spettatore della sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, per il titolo iridato.

“Sono un pochino nervoso, perché vorrei restare sulle mie, e guardare che cosa faranno nei primi giri o per tutta la gara. Ovviamente, non voglio intromettermi troppo, per non causare gravi controversie. Non so se attaccare o no, ditemelo voi.”

“Farò comunque del mio meglio, se ci sarà la possibilità, cercherò di coglierla,” ha così commentato Lando Norris a riguardo.