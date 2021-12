GP Abu Dhabi, qualifiche: Verstappen sigilla il titolo

Una grandissima perfomance di Red Bull e Verstappen che, anche grazie al gioco di squadra, si assicurano la prima fila

Siamo finalmente giunti all’atto finale di questa incredibile stagione, una di quelle che non si vivevano da tempo. Ad Abu Dhabi, sarà infatti decretato il vincitore del titolo iridato, dopo un lungo percorso che ha portato i due contendenti appaiati in classifica fino all’ultima gara. Sarà Hamilton a conquistare il suo ottavo mondiale o Verstappen riuscirà a interrompere il dominio dell’inglese mettendo le mani sul primo della propria carriera? Iniziamo a scoprirlo oggi con la battaglia per la qualifica. Dopo il dominio Mercedes nelle sessioni di libere, riuscirà il team anglo-tedesco a imporsi nuovamente sui diretti avversari?

Q1: SORPRESA ALPHATAURI

Inizia al massimo il primo taglio di qualifica, con subito un gran tempo di Verstappen, poi agguantato da Hamilton, che migliora il crono dell’olandese, seguiti da un’arrembante AlphaTauri, con Gasly e Tsunoda velocissimi dietro.

In questi primi minuti di qualifiche, non manca una brevissima bandiera rossa, causata da un dissuasore finito in pista dopo essere stato colpito dalla Haas di Schumacher. E’ l’inglese della Mercedes a chiudere con il miglior tempo (1’22”845), davanti a Bottas e Verstappen.

A non qualificarsi per il Q2 sono: Latifi (16esimo), Russell (17esimo), Raikkonen (18esimo), Schumacher (19esimo) e Mazepin ultimo.

Q2: LOTTA SUI MILLESIMI TRA RED BULL E MERCEDES. CHE BAGARRE IN PISTA!

Quasi tutti i piloti scendono di nuovo in pista con gomma media. Hamilton colora di fucsia tutti e tre i settori del tracciato, segnando un crono di 1’23”185, di poco più lento della sua migliore performance in Q1. Alle sue spalle, staccato solo di quattro millesimi, Verstappen.

Gran colpo di reni di Ferrari, che, su gomma soft, piazza il primo tempo con Sainz (1’23”114) e il terzo con Leclerc. Verstappen rientra ai box in anticipo per uno spiattellamento dello pneumatico.

Dopo una breve sosta, tutti rientrano sul tracciato per gli ultimi tentativi e gli animi si scaldano: traffico in pista e prime bagarre tra i piloti: Alonso si tiene la posizione davanti a Hamilton, nonostante l’inglese cerchi di sopravanzarlo e lanciarsi per il giro veloce. Chiude il Q2 in prima posizione Verstappen, con 1’22”8 su gomma rossa. Domani i due piloti Red Bull partiranno aggressivi con gomma soft, contro la media delle Mercedes. Alonso, Gasly, Stroll, Giovinazzi e Vettel non passano il taglio.

GP ABU DHABI, QUALIFICHE: Q3 INCANDESCENTE

Semafori verdi: si riaccende subito la sfida tra i contendenti al titolo. Red Bull fa gioco di squadra con Perez che concede la scia a Verstappen e gli facilita il giro veloce. Hamilton, alle sue spalle, paga mezzo secondo di ritardo. Eccezionale Tsunoda in terza posizione, ma il crono del giapponese viene cancellato a causa dei track limits in curva 16.

Sono ultimi minuti di qualifica molto concitati; la posta in gioco è altissima. La pole è di Verstappen, seguito da Hamilton e Norris. Quarto Perez.

