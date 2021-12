Brown: “Continuare di questo passo per tornare a vincere”

Zak Brown non nasconde le proprie aspettative per il futuro della sua scuderia: tanta fiducia nei propri piloti e nella possibilità di tornare a vincere campionati nelle prossime stagioni

Molte le domande per il CEO della McLaren questa mattina in conferenza stampa. L’americano ha parlato sia della stagione attuale, riguardo quanto fatto dalla propria scuderia ma anche dagli avversari, sia del futuro della squadra di Woking. Incalzato da una questione sulla propria soddisfazione, Brown ha infatti dichiarato di aspettarsi un ritorno ai vecchi fasti e di tornare a competere per vincere nuovi titoli iridati nei prossimi anni. Non mancano le domande riguardo i due contendenti al mondiale, lotta rispetto alla quale si dimostra entusiasta.

PRESENTE E FUTURO DELLA MCLAREN

Tra le prime domande poste a Brown vi è un quesito riguardo il ritorno nelle zone alte da parte della McLaren. La scuderia è infatti tornata ad occupare “le posizioni che più le competono” ed i giornalisti si sono domandati la valutazione del CEO rispetto agli ultimi anni. “Tutti i componenti del gruppo squadra si stanno impegnando e sono contenti dei risultati raggiunti, a partire dei piloti, passando per Team Principal e ingegneri”.

“È stata una sfida lo scorso anno, economicamente parlando, ma per fortuna è tutto passato” continua. Quest’anno l’impegno era quello di chiudere il gap con i team di testa e ci siamo riusciti. Abbiamo ottenuto più podi dello scorso anno, abbiamo raggiunto la vittoria a Monza. Sfortunatamente non andremo oltre il quarto posto in classifica costruttori, ma se riguardiamo la stagione direi che sia stata un’annata di successo. Dobbiamo continuare di questo passo per cercare di arrivare a competere per vincere campionati tra qualche anno”.

Il boss della McLaren parla poi nello specifico dei propri piloti: “Attualmente abbiamo due piloti in grado di vincere Gran Premi, uno che lo ha già fatto ed uno che sicuramente ci riuscirà. Non penso serva avere dei campioni mondiali in squadra, ma qualcuno capace di vincere campionati e siamo abbastanza convinti di avere due piloti in grado di farlo” Spende poi delle buonissime parole nei confronti di Ricciardo: “Daniel è un ottimo compagno di squadra, non solo per Lando ma per tutto il team. Lo abbiamo visto migliorarsi nel corso dell’anno e sono fiducioso per la prossima stagione“

UNA STAGIONE EMOZIONANTE

Giunti all’ultimo appuntamento della stagione, non si sprecano le domande riguardanti la lotta tra Hamilton e Verstappen che, a quanto pare, non ha appassionato solo i tifosi. “Penso sia stata una stagione incredibile, un anno incredibile per tutti i piloti in griglia, a partire dalla battaglia tra Lewis e Max che è stata bellissima da guardare. Non ricordo una lotta simile tra piloti e team dai tempi di Senna e Prost. È stata intensa durante tutta l’annata” dichiara infatti Brown.

Ma il 2021 non è stato solo la contesa per il titolo: tanti sono gli eventi memorabili di questa straordinaria stagione. “Andando tra i team più indietro in classifica troviamo McLaren, Ferrari, Alpine che ha vinto una gara. Penso sia stato tutto molto emozionante con delle bellissime sorprese” continua. Arriva anche una domanda relativa alla novità più grande della stagione, la qualifica sprint, in cui si sottolinea anche il disappunto dei fan a riguardo, che sembra venir nascosto dalla Formula 1.

“Ha avuto un impatto positivo, soprattutto per quanto riguarda il pubblico, c’è stato un incremento degli spettatori durante i venerdì. L’anno passato è stato un test, ma alle televisioni piace e ci sono sponsor pronti a supportarla. Come ogni novità si ottengono diverse reazioni dai fan. Penso che il format non sia perfetto e che debba essere discusso. Vi sono problemi riguardo i costi che le sprint comportano: bisognerebbe pareggiare esborsi e entrate riguardo queste gare”

E IL 2022?

“Sarei molto sorpreso se l’anno prossimo il campionato si rivelasse noioso, con l’arrivo delle nuove vetture. Avremo sicuramente delle sorprese. Mi stupirebbe se vi fosse un domino da parte di un singolo team, se le scuderie non continuassero ad avvicinarsi tra loro come prestazioni. Penso che già quest’anno sia stato spettacolare, su e giù per la griglia”. Dunque secondo Brown ci aspetta una stagione sfavillante come quella che si appresta a concludersi nella giornata di domani, la quale resterà negli annali a prescindere dal proprio epilogo.