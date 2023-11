GP Abu Dhabi: Mercedes in affanno, problemi in vista?

Nella prima sessione di libere dieci debuttanti sono scesi in pista. In casa Mercedes, Frederik Vesti ha sostituito Lewis Hamilton nelle FP1 per il GP di Abu Dhabi. Il danese ha ottenuto la dodicesima posizione, mentre George Russell ha ottenuto il miglior tempo. Il sette volte campione del mondo è tornato in pista per la seconda sessione di libere, ma le due bandiere rosse, la cui prima durata 25 minuti, hanno limitato l’esecuzione del programma prefissato.

George Russell e Lewis Hamilton hanno concluso la sessione rispettivamente in sesta e ottava posizione, percorrendo 17 e 16 giri. La terza sessione di libere perciò sarà ancora più impegnativa e decisiva, poiché il team cercherà di completare il programma pianificato prima delle qualifiche. Riusciranno a difendere il secondo posto nel Costruttori?

Russell a riguardo ha dichiarato: “Nonostante tutto è stato un venerdì piuttosto positivo. C’erano molti esordienti in pista durante la prima sessione, quindi non abbiamo avuto un’idea completamente chiara di quale fosse il nostro reale ritmo. Fred ha comunque fatto un buon lavoro per il team e abbiamo ottenuto molti dati utili da esaminare”.

Another one. We’ve got a second red flag in FP2. This time it’s a Haas that’s hit the wall 💥

Both cars head back to the garage and we’ll need to adapt our run plan for what’s left of the session 💭 pic.twitter.com/MjcDCCc7Vi

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 24, 2023