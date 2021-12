GP Abu Dhabi: caos post gara, titolo in bilico?

Con l’esposizione della bandiera a scacchi e Max Verstappen che taglia il traguardo nel GP di Abu Dhabi a non si è detta la parola fine, difatti la Mercedes non si arrende e si rivolge ai commissari

A pochi minuti dalla cerimonia di premiazione del GP di Abu Dhabi la FIA ha reso noto che la Mercedes ha presentato non una ma ben due proteste nei confronti della Red Bull e del neo campione del mondo Max Verstappen, i motivi di tali decisioni sono le violazioni degli articoli 48.8 e 48.12 del Regolamento Sportivo FIA della Formula 1. In questi due articoli si parla delle procedure da effettuare nel regime di safety car, regime che si è verificato nelle ultime tornate della gara.

COSA DICE IL REGOLAMENTO?

L’Art. 48.8 del Regolamento Sportivo FIA della Formula 1 recita come: “Ad eccezione dei casi elencati nei punti a) e h) di seguito, nessun pilota può superare un’altra vettura in pista, inclusa la safety car, fino a quando non supera la linea per la prima volta (vedi Art. 5.3) dopo che la safety car è rientrata ai box”. Mentre l’art. 48.12 impone: “Se il direttore di gara lo ritiene sicuro e il messaggio, “le auto doppiate possono superare ora” è stato inviato a tutti i concorrenti tramite il sistema di messaggistica ufficiale, tutte le vetture che sono state doppiate dal leader sarà tenuto a superare le vetture e la safety car”.

Proprio su questo secondo articolo del regolamento si sono soffermate le Frecce d’Argento post gara, e Toto Wolff in gara tramite radio direttamente con la direzione di Michael Masi, poiché prima è stato vietato ai doppiati di sdoppiarsi e in seguito, è stato permesso ciò solo ai piloti doppiati che precedevano Max Verstappen in modo tale da poter ripartire e non terminare la gara in regime di safety car.

COSA STA ACCADENDO?

Dopo 40 minuti di colloqui con la direzione gara sia degli uomini delle Frecce d’Argento, incoronate campioni del mondo costruttori per l’ottava volta consecutiva, e sia degli uomini del team di Milton Keynes da fonti ufficiose si è appreso che i commissari presenti a Yas Marina rigetteranno le due proteste della Mercedes, che però a sua volta non si arrenderà e si rivolgerà alla Corte d’Appello della FIA a Parigi. Dunque, il risultato della gara sarà: “Sub Judice”, con il verdetto che verrà reso noto nei prossimi giorni/settimane. Stando al regolamento infatti, i commissari non hanno rispettato le corrette procedure di ripartenza dopo il regime di safety car.

COME SE NON BASTASSE…

Per via dei ricorsi presentati e della delusione per la sconfitta da parte di Lewis Hamilton all’ultimo giro della gara sul circuito di Yas Marina, un portavoce della Mercedes ha pubblicamente dichiarato che né Toto Wolff (team principal) e ne il sette volte campione del mondo (pilota e 2° classificato in gara) non rilasceranno interviste. In queste dichiarazioni il team sembra però non aver tenuto conto del Regolamento Sportivo che nell’art. 56.1 obbliga i piloti a presentarsi in sala stampa (e/o in zona mista) per rilasciare le interviste ai media, con una menzione speciale ai primi tre classificati al termine della gara, tra i quali risulta anche il britannico delle Frecce d’Argento.

L'art. 56.1 del Regolamento Sportivo della FIA #FormulaOne impone ai primi tre piloti di presentarsi in sala stampa e di concedersi ai media entro un ora e mezza. Quindi Lewis Hamilton al momento sta violando il regolamento, non essendosi presentato al termine dell'#AbuDhabiGP pic.twitter.com/CHLU2SBtSe — Ruggiero Dambra (@Ruda97_Official) December 12, 2021

Quale sarà la parola fine a questo mondiale e soprattutto quando sarà? Questo ad ora è un mistero, non ci resta che aspettare.