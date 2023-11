GP Abu Dhabi, Verstappen: “abbiamo fatto un ottimo lavoro, è stata dura”

Max Verstappen conquista la pole position ad Abu Dhabi, la ventiduesima della stagione. In prima fila Charles Leclerc, che limita i danni in casa Ferrari. Terza posizione per Piastri.

Verstappen vuole chiudere la stagione nello stesso modo in cui ha iniziato, in prima posizione. Una pole position sudata quella del pilota olandese, che nelle ultime tappe del mondiale ha iniziato a farsi vedere più “umano”. Molte le perplessità del pilota #1 prima delle qualifiche a causa dei problemi di set-up riscontrati sia in FP2 che in FP3.

Tuttavia, nelle qualifiche tutto sia allinea e l’olandese riesce a mettere a punto il suo obiettivo principale. Sin dal Q1 il pilota olandese ha dimostrato di avere un passo superiore rispetto ai suoi avversari, nonostante Lando Norris (partirà dalla quinta casella) ha cercato nel Q3 di strappargli la pole. Ma nulla è servito: la prima posizione del GP di Abu Dhabi è di Verstappen, che ottiene la ventiduesima pole della stagione, l’ultima di questo 2023.

Le parole di Verstappen

Ecco le dichiarazioni del tre volte campione del mondo a conclusione della sessione: “Per tutto il weekend abbiamo faticato molto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro nel migliorare la monoposto prima della sessione. Sin dal Q1 siamo riusciti a fare un ottimo lavoro, ho avuto molta armonia con la vettura“ ha dichiarato. Successivamente, alla domanda su cosa si aspetta per la gara di domani, l’ultima con la sua RB19, Max Verstappen ha aggiunto: “Vedremo come andrà domani, solitamente abbiamo un buon passo gara. Abbiamo sostenuto una stagione incredibile, raggiungendo traguardi straordinari” ha concluso.

Domani ore 14 italiane, scatterà il GP di Abu Dhabi : Verstappen e Leclerc di nuovo fianco a fianco: cosa accadrà?