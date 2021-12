GP Abu Dhabi: le pagelle dell’ultima gara

Per l’ultima volta quest’anno, abbiamo assegnato un voto alle performance dei piloti al termine della gara: vi presento le pagelle del GP di Abu Dhabi

L’ultima gara della stagione 2021 si è corsa sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, che ha fatto da sfondo alla sfida mondiale tra Verstappen e Hamilton. I due pretendenti al titolo si sono presentati all’ultimo weekend a pari punti, con la consapevolezza di giocarsi il tutto per tutto fino all’ultima curva dell’ultimo giro. E così è stato. Nella lotta tra il leone e il re e in quella tra nuova generazione contro vecchia, ha avuto la meglio il pilota olandese che ha conquistato la vittoria dell’ultimo GP stagionale.

Fino all’ultimo momento ci hanno regalato emozioni forti, palpitazioni, brividi e ansia. E’ stato un mondiale sofferto e combattuto fino alla fine da entrambi le parti, come non si vedeva più da un po’ di tempo in Formula 1. Questo lo dobbiamo al talento, alla determinazione e alla forza che i due protagonisti hanno messo in ogni gara. Per l’ultima volta quest’anno abbiamo assegnato i voti alle performance in gara dei piloti: vi presento le pagelle del GP di Abu Dhabi.

ABU DHABI GP: LE PAGELLE DEI MIGLIORI

VERSTAPPEN E HAMILTON 10: due fuori classe. A loro va l’onore di aver prolungato questo mondiale fino alla fine, strappando punticini al proprio rivale gara dopo gara, senza mai darsi per vinti. Hanno dato tutto, forse a volte anche troppo. Ci hanno fatto divertire, saltare sul divano, urlare, gioire e perchè no, a volte anche piangere; ma è questo il bello dello sport.

This morning, let’s take some time to appreciate the absolute class showed by Lewis and his father after #AbuDhabiGP🇦🇪 Losing is never easy and congratulating the opponent is (unfortunately) not taken for granted. #F1Finale #F1 pic.twitter.com/U1E9iR7M2n — F1world (@f1world_it) December 13, 2021

Verstappen ha avuto la meglio e a 24 anni si è laureato Campione del Mondo, realizzando il sogno che ha coltivato sin da piccolo. Per un vincitore, c’è sempre anche un battuto e per uno che festeggia, c’è sempre qualcuno che deve fare i conti con se stesso. Questa volta è toccato a Sir Hamilton, che ha messo tutto se stesso per scrivere un’altra pagina della Formula 1 cercando di rompere il record di Michael Schumacher. Questa volta, però, è mancato qualcosa. I complimenti vanno a entrambi per la stagione brillante che hanno corso e per aver messo in mostra la stoffa di cui sono fatti. Bravi.

PEREZ 9: l’azione più bella in pista forse è stata proprio la difesa di Perez nei confronti di Hamilton. Il messicano a gomme ormai finite ha tirato fuori gli artigli per proteggersi dagli attacchi della Mercedes e agevolare Verstappen nella rimonta. Perez si è dimostrato fondamentale per il successo del compagno di squadra. Lo abbiamo smesso incolpato di non esser stato presente al fianco di Max, ma oggi non gli si può dire nulla.

LAP 21/58 Epic stuff at the front as race leader Sergio Perez battles hard to keep Lewis Hamilton frustrated Hamilton eventually gets past to take P1, but his lead over Verstappen is cut to two seconds “Checo is a legend” says Max over team radio #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/Thc5IPQV09 — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

SAINZ 8: ancora una volta si è dimostrato un pilota veloce e costante in gara. Ha lavorato duramente nel corso della stagione e si è preso qualche soddisfazione. Ha concluso l’ultima gara della stagione salendo nuovamente a podio, conquistando i punti necessari per ottenere la quinta posizione nel mondiale, davanti a Norris e al suo compagno di squadra. La Ferrari ci aveva visto lungo sullo spagnolo. Che matador!

TSUNODA 7: zitto zitto, senza farsi quasi notare, il rookie giapponese conclude il mondiale 2021 con una delle sue perfomance migliori. E’ il primo degli altri e finisce la gara subito giù dal podio, davanti al suo compagno di squadra. In una stagione in cui è stato costantemente battuto da Gasly, ad Abu Dhabi Tsunoda ha avuto la meglio.

Let’s gooooo P4!!!!! — 角田裕毅/Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) December 12, 2021

GASLY 6: ha corso un’ottima stagione, ma ha concluso con un weekend un po’ opaco per gli stardard ai quali ci ha abituato. Tuttavia, è riuscito a recuperare la travagliata qualifica con una solida gara, tagliando il traguardo davanti a Bottas.

GLI ULTIMI DELLA CLASSE

BOTTAS 5: è stata l’ennesima performance incolore quella del finlandese. Non lo abbiamo visto né in qualifica, né in gara. Forse, vista la lunga stagione, ha deciso di anticipare le vacanze.

RICCIARDO 4: dopo Monza ci saremmo aspettati di rivederlo lottare con più forza. Invece, sembra aver faticato ancora nella seconda parte della stagione, senza riuscire ad esprire né il suo potenziale, né quello della vettura. Ad Abu Dhabi ha terminato la gara fuori dalla zona punti, a differenza di Norris che ha ottenuto un settimo posto.

MASI 3: nelle ultime gare hanno fatto discutere le scelte prese per la gestione delle gare. Ancora una volta, noi spettatori restiamo con dei dubbi che sembrano non avere spiegazioni esaustive e ancora una volta siamo costretti a vedere una Formula 1 che diventa sempre più incorente.