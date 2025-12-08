GP Abu Dhabi: chi è Lando Norris, il campione del mondo 2025

Chi è Lando Norris, il Campione del Mondo 2025

Lando Norris è il nuovo Campione del Mondo di Formula 1 del 2025. Il pilota britannico si è piazzato terzo al GP finale di Abu Dhabi, riuscendo a conquistare il titolo con due punti di vantaggio da Max Verstappen. Al pilota della McLaren sarebbe bastato un piazzamento tra i primi tre per aggiudicarsi il campionato all’ultima gara, nel circuito di Yas Marina.

Il ventiseienne è riuscito a classificarsi terzo dietro a Verstappen, vincitore del GP e al compagno di squadra, Oscar Piastri. Il pilota di Bristol è diventato l’undicesimo pilota inglese a diventare campione di Formula 1 e il trentacinquesimo nella storia della Formula 1.

Ripercorriamo la storia del nuovo campione 2025

Lando Norris nasce nella città di Bristol, situata tra la foce del fiume Avon e quella del fiume Severn. Il pilota britannico è per metà belga da parte della madre Cisca, ma corre con la bandiera britannica in quanto è cresciuto a Glastonbury. Questo gli ha permesso di diventare studente alla Millfield, scuola privata nota per il suo sostegno allo sport e dove ha studiato anche il collega pilota Sam Bird.

Norris è alla sua settima stagione in Formula 1 con Mclaren, scuderia con cui ha stretto una lunga collaborazione. Il team di Woking ha firmato con l’inglese per farlo diventare parte della sua accademia per giovani piloti nel 2017, prima che prendesse parte alla sua stagione nel campionato europea FIA di Formula 3. Il pilota britannico non è stato inizialmente interessato alle corse, ma ha iniziato a guardare la Formula 1 con suo padre Adam. Da quel momento ha sviluppato una forte passione per questo sport.

Avvicinatosi alle corse grazie alle serie di videogiochi Gran Turismo. Norris è rimasto definitivamente colpito quando è stato portato insieme a suo fratello Ollie a vedere il campionato britannico di karting a Clay Pigeon, un circuito vicino a Dorchester dove Jenson Button ha cominciato a correre.

“Volevo provarci”, ha dichiarato il pilota di Bristol nel sito web della Formula 2 nel 2018. “Poco dopo mi hanno preso un piccolo go-kart da guidare a casa ed è iniziato tutto”. Riguardo l’avventura nei kart, l’inglese è riuscito a vincere nel 2013 la classe Junior del Campionato Europeo CIK-FIA e nel 2014 il Campionato del Mondo CIK-FIA.

Dalle prime corse nelle monoposto alla Formula 2

Nel 2015 Norris prende parte alla MSA Formula, mentre la FIA lanciava la Formula 4. Questa competizione porta il pilota britannico a guidare per la Carlin e ha battuto Ricky Collard e Colton Herta per il titolo e riuscire a guadagnare un posto per il campionato di Formula Renault.

Nella primavera del 2016 partecipa alla Toyota Racing Series che vince contro Jehan Daruvala, ex rivale ai tempi del kart. A seguire arrivarono i titoli nei campionati di Eurocup, NEC e Formula Renault, dove guida per la squadra di Josef Kaufmann. Nel 2o17 arriva in Formula 3 europea riuscendo a conquistare il titolo con due gare in anticipo. In quel periodo firma con l’academy della McLaren, diventando uno dei primi affari di Zak Brown.

Questo ha permesso al pilota inglese di arrivare in Formula 2. Campionato che inizia positivamente conquistando la vittoria alla prima gara, in Bahrain. A questo punto inizia la corsa per il titolo e nonostante non riesca a dare il massimo nelle prestazione rimane in lotta fino alla foratura di una gomma a Sochi. Il campionato quell’anno lo vinse George Russell. Nonostante questo risultato, nel 2019 l’inglese entra a far parte della griglia di Formula 1 con la McLaren.

L’arrivo in Formula 1

Nel 2019, Norris affianca Carlos Sainz nel team di Woking. Alla sua prima gara in Australia, il pilota britannico si qualifica ottavo per successivamente concludere la gara al dodicesimo posto. Durante questa prima stagione riesce a conquistare 49 punti, metà di quelli guadagnati dal compagno di squadra. La sua seconda stagione si rivela più favorevole e si aggiudica il suo primo podio in Austria. La conferma arriva a fine stagione, riuscendo ad arrivare dietro di otto punti a Carlos Sainz.

Nel 2021 in seguito all’approdo di Sainz in Ferrari, divenne compagno di squadra di Daniel Ricciardo. Quest’anno arriva anche la prima speranza di una vittoria nel circuito di Sochi, dove conquista la pole davanti al pilota Sebbene il pilota Ferrari sia riuscito a riprenderlo alla partenza, il pilota numero 4 riprende il comando al tredicesimo giro gestendo la gara e tenendo dietro Hamilton fino all’arrivo della pioggia. Il sette volte iridato approfitta della situazione e fa una sosta per montare le mescole intermedie, mentre l’inglese rimane in pista. Questa scelta si rivela errata e perde in questo modo la possibilità di vincere.

La prima vittoria e la conquista del titolo

Il 2022 non fu un anno positivo e ottiene solo un podio in tutto l’anno, a Imola. Nel 2023, l’inizio appare ancora più disastroso, guadagnando solo 12 punti in otto gare. Tuttavia, con una monoposto notevolmente migliorata dall’Austria riesce a concludere l’anno con sette podi.

Si arriva dunque al 2024, dove inizia la stagione con tre podi tra cui la prima vittoria al GP di Miami. Il primo successo apre alla possibilità di giocarsi un titolo contro Verstappen. In quanto le vittorie in Olanda e a Singapore lo riportano vicino al trionfo. Il pilota olandese riesce però a gestire il divario e si porta a casa il quarto titolo al GP di Las Vegas.

Il 2025 inizia benissimo, con la vittoria alla prima gara in Australia e sembra pronto per la lotta per il titolo piloti insieme al compagno di squadra. Mentre la McLaren conquista il Campionato Costruttori con sei gare d’anticipo, Verstappen inizia la sua rimonta arrivando ai giocarsi il titolo insieme ai due piloti del team di Woking nel gran finale ad Abu Dhabi. Norris riesce a tenere il passo durante la gara riuscendo ad arrivare terzo e a conquistare il titolo di Campione del Mondo di Formula 1.

Norris fuori dalla Formula 1 e cosa gli aspetta in futuro

Nel 2020 fonda Quadrant, una società che si occupa maggiormente di eSport e vendita di abbigliamento, insieme ad altri streamer. Contemporaneamente riesce a guadagnare seguito sulla piattaforma Twitch, che utilizza per raccogliere fondi destinati alla ricerca sul COVID e ad associazioni che si occupano di salute mentale. Nel tempo libero gioca a golf e in particolare prende parte a tornei Pro-Am e alla Netflix Cup, organizzata nel 2023. Riguardo al suo futuro, Norris attualmente è legato con un contratto a lungo termine con la McLaren, che scadrà nel 2027.