Red Bull: ora che succede?

Il 2025 ha rappresentato per Red Bull Racing una stagione di rinascita. Nonostante Max Verstappen sia arrivato a un soffio dal quinto titolo mondiale consecutivo, beffato per appena due punti, la rimonta della squadra e la ritrovata armonia nel team sono stati considerati da tutti un segnale molto importante.

Ma ora, con l’ultima gara dell’anno alle spalle, non tutto è destinato a rimanere uguale: emergono dubbi sul futuro interno, con due protagonisti come Helmut Marko e Gianpiero Lambiase al centro di possibili stravolgimenti.

Marko: il “non so” sul 2026. Ora che succede in Red Bull?

Subito dopo il Gran Premio di Abu Dhabi, Marko ha lanciato un messaggio che non è passato inosservato: pur avendo un contratto valido per il 2026, non ha escluso la possibilità di lasciare il suo ruolo. «Devo pensarci su, dormirci e poi vedremo» ha dichiarato dal paddock.

Il motivo va cercato nel più ampio riassetto interno della squadra: la casa madre austriaca sta prendendo un controllo più deciso, e Red Bull si trova ora a dover definire un modello di leadership sostenibile sul lungo termine. Non è un mistero che Marko, da sempre figura chiave nella crescita di Verstappen, avesse già ipotizzato un ritiro nel momento in cui il campione olandese avesse messo fine alla carriera.

Anche la nuova dirigenza guidata da Laurent Mekies ha ammesso che, con la complessità dell’attuale Formula 1, è normale rivedere costantemente l’organizzazione interna. E ha ringraziato Marko per il ruolo avuto nel “salvare” la stagione dopo le difficoltà iniziali.

Lambiase in lacrime: fine di un’era?

Non è solo il futuro di Marko a far discutere ma è tutto quello che succede in Red Bull. Dopo la bandiera a scacchi ad Abu Dhabi, è stata la commozione a parlare: Gianpiero Lambiase (ingegnere di pista di Verstappen e figura storica del team) è scoppiato in lacrime sulla pit-wall, visibilmente toccato da quanto accaduto.

L’anno era stato particolarmente duro per lui: per motivi personali aveva già dovuto saltare due Gran Premi (Austria e Belgio), con Simon Rennie a sostituirlo.

Secondo fonti di paddock, per la stagione 2026 non è ancora definito il suo ruolo. Tra le opzioni: un trasferimento in una posizione più “di prestigio”, magari non legata direttamente al ruolo di race-engineer, oppure un allontanamento dai compiti in pista. Se il team troverà un ingegnere di pista che accontenti tutti, Lambiase potrebbe rimanere a Red Bull in un ruolo diverso, anche se al momento niente di tutto ciò è sicuro.

Lo stesso Verstappen, parlando di lui, lo ha definito non solo un ingegnere, ma un amico: «È stato un anno emozionale», ha detto, spiegando come le difficoltà personali avessero reso tutto ancora più pesante.

Che ne sarà di Red Bull?

Con Marko che potrebbe salutare, Lambiase sull’orlo di un cambio di ruolo, e buona parte del “vecchio nucleo tecnico” già in uscita, quel che appare è un punto di svolta deciso per Red Bull. Per quanto la stagione 2025 si sia conclusa con una rimonta e un’aria di rinnovata serenità, l’inverno prossimo sarà cruciale per decidere come affrontare la nuova era regolamentare e, soprattutto, chi guiderà il team dentro e fuori la pista.

Per Verstappen, significa affrontare il 2026 con un supporto molto diverso rispetto a quello degli anni gloriosi: le logiche cambiano, i ruoli si ridefiniscono. E per gli appassionati…è forse l’inizio di una nuova era per Red Bull.