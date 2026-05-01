GP Miami, FP1: Leclerc e la Ferrari dettano il passo in Florida

Le FP1 del GP Miami hanno acceso i motori sul tracciato della Florida, regalando una Ferrari in gran spolvero grazie al primo tempo di Leclerc

Il weekend del GP di Miami 2026 si apre nel segno del Cavallino Rampante che nelle FP1 sul tracciato della Florida vedono Charles Leclerc e la sua Ferrari in cima alla lista dei tempi, dimostrando un adattamento immediato ai nuovi aggiornamenti portati dalla Scuderia di Maranello. In un turno reso cruciale dal formato Sprint, i team hanno dovuto condensare il lavoro di assetto e test delle novità tecniche in una sola sessione ma da 90 minuti grazie alla modifica da parte della FIA.

La Ferrari è scesa in pista con una versione evoluta della SF-26, presentando molte modifiche sulla monoposto. I risultati sembrano dare ragione ai tecnici di Maranello: Leclerc è apparso a suo agio sia nel giro secco che nella breve simulazione di passo gara effettuata a metà sessione. Lewis Hamilton, al volante della seconda rossa, ha chiuso in quarta posizione. Nonostante un distacco di oltre quattro decimi dal compagno di squadra, il britannico ha mostrato una costanza di rendimento che fa ben sperare per le Qualifiche Sprint di questa sera.

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Gli inseguitori della Ferrari e le difficoltà della Mercedes

Dietro la Ferrari numero 16 si è piazzato un reattivo Max Verstappen, staccato di circa tre decimi, ma con un ottimo passa gara. Al terzo posto si piazza Oscar Piastri sfruttando al meglio i nuovi aggiornamenti aerodinamici. La sua McLaren è apparsa la vettura più agile nel settore tecnico, mettendo pressione ai top team in vista della Sprint.

Sorprende la prestazione delle “Frecce d’Argento”. Dopo aver dominato i primi tre appuntamenti stagionali, la Mercedes è apparsa meno brillante del solito. Il leader del mondiale, il giovanissimo Kimi Antonelli, ha chiuso solo in quinta posizione, lamentando alcuni piccoli problemi tecnici alla sua W17 che lo hanno costretto a rientrare ai box con qualche minuto di anticipo. George Russell segue il compagno di squadra in sesta posizione, confermando che, almeno per ora, la Mercedes sembra inseguire sul tecnico asfalto di Miami.

La top 10 delle FP1

1.Charles Leclerc (Ferrari) :1:29.310

2.Max Verstappen (Red Bull) :+0.297

3.Oscar Piastri (McLaren) :+0.448

4.Lewis Hamilton (Ferrari) :+0.467

5.Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) :+0.769

6.George Russell (Mercedes) :+0.790

7.Lando Norris (McLaren) :+0.898

8.Pierre Gasly (Alpine) :+1.277

9.Isack Hadjar (Red Bull) :+1.563

10.Carlos Sainz (Williams) :+1.620