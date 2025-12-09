Lando Norris nel 2026, avrà il numero del campione

Da L4ndo a 1ando: Norris entra nell’olimpo della Formula 1 e sceglie il #1

Il giorno dopo la conquista del titolo iridato piloti in Formula 1, Lando Norris ha svelato la scelta di adottare il numero 1, nella prossima stagione 2026, mettendo da parte il suo 4.

Il numero 1, è generalmente riservato al campione del mondo in carica. Effettivamente, Max Verstappen l’ha utilizzato nelle ultime tre stagioni, sulla sua Red Bull.

Ora, Lando Norris è riuscito a vincere la sfida per il titolo iridato, domenica scorsa al GP Abu Dhabi, battendo Max Verstappen e Oscar Piastri. Dunque, è quasi inevitabile che il numero 1 passi ora a Lando.

Passaggio inevitabile, anche se cambiare numeri, non è così fondamentale per il campionato. D’altronde, Lewis Hamilton ha mantenuto il suo 44, negli anni in cui ha vinto e conquistato i suoi titoli iridati.

ICYMI…☝️ Our 13th Drivers’ Champion and the 11th Brit to secure the title #McLaren pic.twitter.com/9AH02DI8e5 — McLaren (@McLarenF1) December 8, 2025

Lando: “Il perché della mia scelta..”

Lando Norris ha dunque scelto il suo nuovo numero, e ha raccontato a Sky F1 le motivazioni: “Fa parte della tradizione. È lì per un motivo”.

“Puoi andare e provare ad afferrarlo. Quindi, puoi lavorare sodo e provare a conquistarlo.”

Lando Norris, che ha un contratto pluriennale con la McLaren, prenderà parte alla nuova era della Formula 1 da campione del mondo, con l’obiettivo di difendere la sua corona.

Il 26enne, ha affermato che il numero 1 applicato sulla sua vettura, non rifletterà solo sui suoi successi, ma avrà un suo ruolo da giocatore in corsa verso la vittoria iridata.

“Per un intero anno, tutti noi come team [quelli che] abbiamo avuto un ruolo in McLaren. Pertanto, la mia vettura lo indosserà con orgoglio,” ha dichiarato.

“Si tratta di tutti i miei meccanici, i miei ingegneri, anche tutti coloro che fanno parte della McLaren, possono avere quel riconoscimento. Non è per me, ma per loro stessi. Deve essere un loro orgoglio,” ha aggiunto.

“È un modo affinché sappiano, che nel metterci tanto lavoro e impegno in tutto, anche loro possono andare lì e dire ‘siamo i numeri uno’. Non sarebbe così figo, con il numero quattro. Devono anche loro essere felici, come lo sono io,” ha aggiunto in conclusione.