In un’epoca dominata da SUV sempre più grandi e pesanti, la Golf Country rappresenta un ritorno alle origini, un’auto pensata per l’uso quotidiano, ma capace di sorprendere per le sue doti off-road

La Volkswagen Golf Country, un’auto che ha segnato un’epoca, torna prepotentemente all’attenzione degli appassionati. Nonostante sia stata prodotta in un periodo storico ben preciso, la Golf Country rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per chi cerca un’alternativa ai più moderni SUV, senza rinunciare a funzionalità e carattere.

Nata come una versione rialzata e più robusta della celebre Golf, la Country si distinse per la sua trazione integrale, ereditata direttamente dalla Fiat Panda 4×4. Questa scelta tecnica le conferiva una versatilità sorprendente, permettendole di affrontare con disinvoltura sia i percorsi urbani che quelli più impegnativi.

Esteticamente, la Golf Country si caratterizzava per un look robusto e avventuroso, con protezioni in plastica e pneumatici tassellati. Un design che, a distanza di anni, risulta ancora attuale e capace di affascinare.

Nonostante la produzione sia cessata da tempo, la Golf Country continua a essere molto apprezzata dagli appassionati. Numerosi club e forum sono dedicati a questo modello, a testimonianza del suo fascino intramontabile.

L’antesignana

La Volkswagen Golf Country non è un’icona “anti-SUV” nel senso che non si opponeva a questa categoria di veicoli. Al contrario, ne è stata una delle prime rappresentanti, anticipando di molti anni le tendenze del mercato. È un’auto che, per le sue caratteristiche uniche e per il suo legame con la storia, continua a essere apprezzata dagli appassionati di auto e rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che cercano un’alternativa ai SUV moderni.

La Golf Country è arrivata sul mercato nel 1990, ben 4 anni prima del Toyota RAV4, considerato il primo vero SUV compatto. Quindi, anziché opporsi a una tendenza ancora inesistente, ha anticipato un segmento che sarebbe diventato dominante negli anni a venire. Nonostante le sue origini da berlina compatta, la Golf Country presentava tutte le caratteristiche tipiche di un SUV: altezza da terra rialzata, trazione integrale, protezioni sottoscocca e un look più robusto.

La trazione integrale della Panda 4×4, abbinata a un motore non eccessivamente potente, conferisce alla Golf Country un peso contenuto, a tutto vantaggio dei consumi e dell’agilità. In un’epoca in cui i fuoristrada erano veicoli ingombranti e poco pratici per l’uso quotidiano, la Golf Country offriva una soluzione più agile e versatile, capace di affrontare sia la città che i percorsi sterrati.