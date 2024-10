Multe automatiche, dal 1° ottobre sono scattati nuovi divieti di circolazione | Potresti averli già infranti tutti

Dal 1° ottobre ci sono nuovi divieti che ti faranno prendere le multe in automatico. Attenzione perché potrebbero arrivarti una sfilza di sanzioni se non sapevi di queste nuove direttive.

Bisogna sempre restare informati sulle direttive in merito alla circolazione stradale, in quanto molto spesso, c’è bisogno di aggiornare le norme in base alla situazione attuale. Nel campo delle automobili poi, è sempre tutto in costante aggiornamento.

Soprattutto in merito alle norme europee che cambiano di continuo, per il discorso inquinamento, il cui argomento è tenuto sotto stretta sorveglianza. Per questo motivo cambiano le direttive e le auto che possono circolare e quelle che in alcune zone saranno mutate, avendo il divieto.

Per quello non stupisce il fatto che dal 1° ottobre siano scattati nuovi divieti di circolazione, con relative multe automatiche e attenzione perché da quel momento in poi le sanzioni scatteranno automaticamente. Sono in molti che non ne sono a conoscenza e potrebbero avere infranto già parecchie nuove norme.

Le nuove regole per l’angolo cieco

Oltre ai nuovi divieti di circolazione introdotti dal 1° ottobre di cui vi parleremo a breve, relative alle multe automatiche, c’è anche una nuova novità che deve fare correre ai ripari gli automobilisti. Per il momento è stata attivata in questa città, ma come sappiamo bene potrebbe non passare molto, prima che anche altre Regioni potrebbero adottarne il provvedimento.

Per i veicoli con più di otto posti a sedere (M2) e per gli autocarri che pesano tra le tre tonnellate e mezzo e le 12 tonnellate (N2), sempre dal 1° ottobre è scattato l’obbligo di disporre i sensori per l’angolo cieco. Per queste categorie, già dal 2023 era arrivato l’obbligo di riportare l’adesivo che informava di questa situazione.

Le multe in automatico a Milano

A Milano, dal 1° ottobre sono scattate diverse modifiche e divieti in merito alla circolazione. Da questa data in poi, nell’Area B e nell’Area C sono diverse le categorie di veicoli e autobus che non potranno accedere, per questo motivo fareste meglio a informarvi su chi avrà il divieto e chi no. Anche perché se accedete senza permesso, non verrete neanche più fermati, vi scatteranno le multe automatiche e le cifre non saranno indifferenti.

Sappiate che per tutti coloro che dispongono di auto non “a norma” per le aree indicate, esiste un modo per poter circolare, in veste di accompagnatori. Per esempio per portare gli anziani a effettuare visite specialistiche e così via. Dovrete registrare il vostro veicolo MoVe-In, da rinnovare obbligatoriamente ogni anno. In questo modo potrete accedere nelle suddette aree per un totale di Km complessivo che vi sarà indicato in fase di registrazione.