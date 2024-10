Bucare le gomme del tuo vicino di casa non è più reato | Occhio solo a non minacciarlo

Una gomma bucata per un atto di vandalismo - ansa - F1World.it

Un paradosso della legge che non tutti sanno: bucare le gomme del vicino non è reato. Ma occhio a minacciarlo.

Ignorantia legis non excusat. Un proverbio che va in giro sin dai tempi dei maestri di vita latina. Le leggi, infatti, una volta trascorso il periodo di vacatio legis, quel lasso di tempo che intercorre tra la pubblicazione di una norma sulla Gazzetta Ufficiale e la sua effettiva entrata in vigore, una volta scritte, si presumono conosciute da tutti, quindi obbligatorie da sapere.

La legge non ammette ignoranza, dunque: nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale. Fin qui tutto chiaro, sempre meglio documentarsi, leggere o sapere delle novità pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, onde incorrere in multe o peggio ancora, situazioni da codice penale.

Il problema, però, è nella sua applicazione, a volte davvero incomprensibile, figlia di arzigogolati pensieri e non di razionalità. Prendete per esempio il paradosso che molti automobilismi conoscono proprio per la sua assurdità. Immagine di trovare un’auto che blocca la vostra macchina.

In preda a un istinto fuori dal controllo, potreste bucargli le gomme senza essere soggetto a sanzione, a meno non minacciate il proprietario di quell’auto che intralcia la vostra macchina. A quel punto sì che potreste essere sanzionabili.

Cosa dice la legge

Il codice penale punisce chi minaccia ad altri un ingiusto danno, c’è scritto in maniera abbastanza chiara nell’articolo 612. La minaccia consiste nel prospettare ad una persona un male ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà del soggetto agente.

Minaccia con parole, con gesti, oppure con atteggiamenti: in tutti questi casi è punibile (piò o meno) allo stesso modo, a patto che sia realizzabile il male ingiusto prospettato dalla vittima: nello specifico l’atto di voler bucare una delle gomme dell’auto, o tutte e quattro. Fin qui tutto chiaro. Le cose cambiano, per, se decidi di passare direttamente all’azione.

Il danno non è sempre un reato

Qui entra in ballo l’articolo 635 del codice penale, dove si parla di danneggiamento punibile se una persona “distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui”. In questo caso si rischia una multa fino a 309 euro fino alla reclusione.

Con la depenalizzazione, però, si è assistito all’eliminazione della rilevanza penale dei fatti di danneggiamento semplice. Quindi, se minacci una persona sarà certamente un reato, ma se gli buchi le gomme (per esempio) non si commette reato a meno che non si rientra nei parametri della legge sopra indicato. A proposito di detti latini, verrebbe da dire: dura lex, sed lex.