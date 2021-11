Giovinazzi, dopo il Circus alla conquista della Formula E

Dopo l’abbandono della Formula 1, il giovane pilota italiano è stato accolto con entusiasmo dal team Dragon – Penske Autosport

“La Formula 1 è emozione, talento, macchina, rischio, velocità. Ma sa anche essere spietata, quando a dettarne le regole è il denaro. Spero di ricredermi presto. Vivo per la sorpresa del risultato inaspettato, delle piccole e grandi vittorie raggiunte grazie ai propri mezzi. E se questa è stata la mia prima foto su una F1, l’ultima non è ancora stata scattata“. Con queste parole Antonio Giovinazzi ha salutato il Circus attraverso i propri profili social, dopo l’annuncio del divorzio con Alfa Romeo. Poche ore dopo, però, il pilota italiano ha annunciato i suoi piani per il futuro, che lo allontanano momentaneamente dalla Formula 1 e lo vedono impegnato in Formula E.

Dal prossimo anno il pilota classe 1993 si unirà al team Dragon – Penske Autosport per competere nell’ottava stagione del mondiale. Forse, quindi, la prossima foto non sarà sicuramente su una Formula 1, ma gli regalerà emozioni e “piccole e grandi vittorie” che gli consentiranno di guadagnare sempre più esperienza e di crescere come pilota e come persona.

UN NUOVO CAPITOLO

“Appena è stato reso pubblico che non avrei corso in Formula 1 il prossimo anno, ho deciso di partecipare al mondiale di Formula E. È una categoria che ho sempre seguito, sono davvero emozionato di poter essere parte del team Dragon in questa serie completamente elettrica che ho già provato tre anni fa. Vorrei ringraziare Jay Penske, che ha subito dimostrato grande interesse nell’avermi nella squadra“. Sono queste le parole di Giovinazzi diffuse dal comunicato ufficiale della sua nuova scuderia.

“Non vedo l’ora di testare il mio nuovo sedile elettrico alla fine del mese, a Valencia. Abbiamo un anno entusiasmante davanti a noi, darò il meglio per aiutare il team ad avere successo!“, ha poi concluso. Per il pilota italiano si apre quindi un nuovo capitolo della sua carriera nel mondo del motorsport, a bordo di un team che non vede l’ora di averlo a bordo. “Antonio è uno dei piloti più talentuosi del mondo, sono davvero contento di averlo nella squadra. Con Antonio e Sergio siamo fortunati, pensiamo di avere una delle line up più forti dell’intera serie“.