Giovinazzi al Corsera: “A testa alta, non si può competere contro i soldi”

Giovinazzi rilascia parole dure per quanto riguarda la realtà del circus. Nonostante esca a testa alta, non può competere con chi è più facoltoso

Il pilota di Martina Franca scaricato dall’Alfa Romeo al posto del cinese Zhou dichiara quanto è stato umiliante vedersi soffiare il posto in nome del denaro. Nonostante questa sia stata la sua migliore stagione in Formula 1 il suo sedile è stato rimpiazzato, e ciò ha portato non poco scompiglio all’interno del paddock. “Era una sfida quasi persa. È il brutto di questo sport, purtroppo è sempre stato così. Spero di potermi ricredere in futuro: se penso da dove partivo e dove sono arrivato“. Le parole di Giovinazzi visibilmente deluso di non poter competere con i soldi dei colleghi.

Antonio Giovinazzi asserisce anche quanti e quali sacrifici abbiano dovuto affrontare i genitori per permettergli una carriera nel motorsport. “Più crescevo e più diventava difficile realizzare il sogno di essere pilota di F1. Io però ci credevo, ma soprattutto ci credeva papà. Ha fatto tantissimi sacrifici per me“. E continua “All’epoca era rappresentante di un’azienda di trasporti. Girava tante ditte e prima di parlare del suo lavoro parlava di me. Lo sa che ho un figlio che corre in kart? Se ci fosse uno sponsor…”. ” Mia madre era casalinga. Non ci è mai mancato nulla, ma non vivevamo nel lusso. E poi era preoccupata”.