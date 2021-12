Nuova partnership in casa Ferrari che sigla l’accordo con Velas Network AG per la prossima stagione

In data odierna il team di Maranello ha ufficializzato una nuova collaborazione in ottica 2022. La Scuderia Ferrari infatti annuncia la nuova partnership con Velas Network AG. Il team italiano si avvale così di un protagonista d’eccezione per quel che riguarda il settore delle blockchain e degli NFT. Performance e innovatività dei servizi offerti sono peculiarità che accomunano entrambi i partner. L’obiettivo della società Velas che ha sede in Svizzera è quello della creazione e integrazione di prodotti e servizi tecnologici.

Scuderia Ferrari is glad to announce that, from next season, will be able to count on a new Premium Partner – Velas Network AG. Welcome onboard 💪!#essereFerrari #Velas @VelasBlockchain https://t.co/3vBAT4pRhW pic.twitter.com/IXiHob9qgS — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 27, 2021

Tale società si avvale di un’eccellente squadra di ingegneri, crittografi, ricercatori e matematici. La partnership tra la Ferrari e Velas prevede la creazione di contenuti digitali esclusivi per i fans del Cavallino. Ma non è finita qui, la partnership prevede anche che Velas sarà Title Sponsor della Ferrari Esports Series, cioè della serie monomarca on line della Rossa di Maranello, e del team di Esports che gareggerà nella F1 Esports Series. Quest’ultimo è il campionato ufficiale digitale a cui partecipano tutti i team iscritti al FIA Formula 1 World Championship.

UNA COLLABORAZIONE DI SUCCESSO

Il General Manager e Team Principal della Ferrari, Mattia Binotto, a riguardo ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa partnership con Velas Network AG, che è una società che fa dell’innovazione il tratto distintivo di prodotti e servizi tecnologicamente all’avanguardia. Tali valori ci accomunano e ci hanno portato a scegliere Velas come uno dei nostri Premium Partner”.

Il CEO e co-fondatore di Velas Network AG, Farhad Shagulyamov, invece ha affermato: “Tutto ciò è scaturito da un processo naturale. Dopo aver costruito la blockchain della prossima generazione, che dedica una specifica attenzione alla prestazione e alla sostenibilità, era più che normale avviare una collaborazione con un’altra icona dell’eccellenza come Ferrari. Velas ha introdotto una serie di tecnologie innovative nel mondo delle blockchain e dei suoi derivati. Tutto ciò, ora avrà maggiore visibilità grazie alla presenza al vertice dell’automobilismo sportivo”.