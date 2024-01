Alpha Tauri: Ricciardo e Gasly rendono omaggio a Tost

Daniel Ricciardo e Pierre Gasly rendono omaggio a Franz Tost, un uomo che ha significato molto sia per le loro carriere che per l’Alpha Tauri

L’attuale team principal di Alpha Tauri, Franz Tost, annuncia ufficialmente le sue dimissioni lasciando il suo ruolo a Laurent Mekies in uscita dalla direzione sportiva Ferrari. Il nuovo amministratore delegato sarà invece Peter Bayer, precedentemente impegnato come direttore esecutivo della FIA. Nei 18 anni in cui ha retto le redini di Alpha Tauri, Tost ha trasformato la scuderia, precedentemente conosciuta come Toro Rosso, in una sorta di “fucina” per forgiare dei piloti che sono poi diventati dei veri e propri campioni.

Una “palestra” per giovani talenti e futuri campioni

Basti pensare a Sebastian Vettel, vincitore di 4 titoli e all’attuale campione del mondo in carica, Max Verstappen. Entrambi hanno percorso i loro primi km in Formula 1 proprio nella scuderia “sorella” della Red Bull. Ricciardo, dopo aver gareggiato per Toro Rosso dal 2012 fino alla sua promozione nel team di Milton Keynes nel 2014, è tornato nell’attuale line-up durante la scorsa stagione. Il 2017 vide anche il debutto nel team di Pierre Gasly, fino alla fine del 2022, con in mezzo il trasferimento in RBR, che segno il suo addio direzione Alpine.

“Tost è una tremenda perdita per Alpha Tauri e, in generale, per la Formula 1”, queste le parole di Ricciardo, aggiungendo che: “Per la squadra lui è stato molto importante, a partire dai tempi della Toro Rosso e della mia prima stagione completa in Formula 1. Ricordo perfettamente il mio primo incontro nel suo ufficio. Mi presentai con un sorriso e lui cercò di prepararmi a quello che mi aspettava”.

Un buon ricordo nei suoi piloti

“E’ stato molto onesto con me ma, come ha fatto successivamente anche Helmut (Marko, consulente Red Bull), questo ha contribuito a farmi crescere in fretta. Franz è sempre stato molto presente, interveniva in tutti i debrief dispensando consigli a tutti. Questo sport è veramente la sua passione, è proprio questa passione che gli ha dato la spinta per fare bene in tutti questi anni. Spero possa godersi un pò di riposo e di svago”.

Anche Gasly non ha risparmiato parole di lode nei confronti del suo ex boss, con il quale ha anche ottenuto la sua unica vittoria in una gara di Formula 1 a Monza nel 2020. “Ha giocato un ruolo importantissimo per la mia carriera e i cinque anni che abbiamo passato lavorando insieme ci hanno permesso di costruire un legame molto forte. E’ una persona unica nel suo genere e la passione che ha sempre messo in questo sport è ineguagliabile. Il supporto che mi ha dato è stato determinante nel rendermi più obiettivo e auto-critico, portandomi a cercare di ottenere sempre il massimo. Ho sempre avuto anche un ottimo legame personale e gli auguro tutto il meglio per il futuro”, queste le parole di Gasly rivolte all’ormai ex team principal Franz Tost.

Gerry Soncin