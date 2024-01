L’era Hamilton è giunta al capolinea?

Dopo due anni a digiuno di vittorie viene spontaneo chiedersi se l’era vincente di Hamilton sia giunta al capolinea. Irvine sostiene di sì, colpevole anche il momento non positivo che sta attraversando la Mercedes

Lewis Hamilton è il pilota con il maggior numero di vittorie in Formula 1 e anche il maggior numero di titoli, con un totale di sette, a pari merito con Michael Schumacher. Il britannico è ancora in lizza per vincere il suo ottavo, ma per Eddie Irvine questa sembra una missione troppo difficile. L’ex pilota ha ammesso che, secondo lui, “l’era vincente di Hamilton è giunta al capolinea” e dubita che possa aggiungere qualcosa al suo bottino.

L’ex campione è rimasto a digiuno di vittorie per due anni, lasciando il suo posto di pilota dominante a Max Verstappen, che gli ha strappato il sogno di un altro campionato del mondo ad Abu Dhabi 2021. Da allora, l’olandese e la Red Bull hanno raggiunto un’intesa devastante, relegando il britannico e la Mercedes ai margini. Ma nonostante ciò, Hamilton non ha mai perso la speranza di aggiungere il titolo numero otto alla sua lista di successi. In questo modo passerebbe alla storia come il pilota con il maggior numero di titoli.

Il pensiero di Irvine

Secondo Eddie Irvine, “l’era di Hamilton e delle vittorie Mercedes è finita“. Quest’ultimo ne ha riflettuto in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Sta ancora facendo molto bene al volante di una Formula 1, anche se il confronto con Verstappen è difficile. Max è più giovane, ha un po’ più di velocità e una grande fiducia nelle proprie capacità“, ha detto.

Ma alla fine dei conti, per vincere nel Circus in questo momento è sufficiente che la monoposto sia migliore di tutte le altre. Da lì, entra in gioco l’abilità del pilota. Dopo le vetture W13 e W14 di Brackley, che hanno ottenuto una sola vittoria negli ultimi due anni, quella di George Russell a Interlagos 2022, le cose sembrano ancora più complicate. Tuttavia, per Irvine, la qualità di Hamilton non è in discussione. Ha solo bisogno che la squadra di Toto Wolff gli dia una vettura vincente.

“Se costruiscono una monoposto veloce, Lewis può sicuramente vincere una o più gare, cosa che non è riuscito a fare nelle ultime due stagioni. Con la sua esperienza, ha dimostrato di saper cogliere ogni opportunità che gli si presenta, sia in qualifica che in gara. Tuttavia, dubito che possa vincere di nuovo il campionato e realizzare il suo sogno di un ottavo titolo“, ha detto.