Gasly su Tsunoda: “Team leader? Solo il tempo lo dirà”

Gran Premio del Messico ricco di riflessioni sul futuro, soprattutto per il pilota francese dell’Alpha Tauri che il prossimo anno passerà alla guida dell’Alpine. Una separazione molto sentita all’interno del Paddock di Formula 1, quella tra Tzunoda e Gasly. I piloti hanno condiviso due anni ricchi di colpi di scena, che li hanno portati a consolidare un amicizia anche al di fuori del contesto lavorativo. Tuttavia oggi tutti si chiedono cosa accadrà ai due dopo il trasferimento di Pierre Gasly all’Alpine, e al ruolo che il pilota giapponese avrà nella scuderia.

Outgoing Pierre Gasly praised Yuki Tsunoda’s progress and thinks ‘time will tell’ if he can be a team leader at AlphaTauri.

"He has improved massively this year. [I would] not be surprised to see him improving again next season."

