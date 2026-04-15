Jos Verstappen: “Ralf Schumacher dice solo assurdità”

Jos Verstappen attacca Ralf Schumacher

Jos Verstappen ha attaccato Ralf Schumacher dopo che il tedesco ha affermato che Max Verstappen sente la mancanza di Helmut Marko. “Ralf dice solo un sacco di str****te”, così si è espresso l’olandese, senza farsi troppi problemi a usare termini politically correct. Max Verstappen ha avuto un inizio di stagione frustrante con la Red Bull. Infatti è riuscito a conquistare solo 12 punti nelle prime tre gare, senza togliere poi i diversi problemi avuti con la vettura.

Il quattro volte campione del mondo non ha nascosto il suo malcontento per le nuove normative apportate al regolamento. Verstappen si trova talmente tanto “scomodo” da arrivare persino a pensare di ritirarsi dalla Formula 1. La scorsa settimana, il pilota di Hasselt ha subito un altro duro colpo. Il suo storico ingegnere di pista, GianPiero “GP” Lambiase, passerà alla McLaren nel 2028.

Questo annuncio è arrivato dopo che un altro membro di spicco del team di Verstappen, Ole Schack, ha annunciato il suo addio alla squadra austriaca. Anche Jon Caller, il meccanico numero uno di Verstappen, avrebbe rassegnato le dimissioni pochi mesi dopo che il fratello gemello Matt aveva lasciato la Red Bull per passare al team Audi. La Red Bull ha attraversato un paio di anni turbolenti fuori dalle piste, con l’addio di diversi nomi di spicco, tra cui Christian Horner e Adrian Newey (oltre a Marko).

Helmut Marko ancora presente

Ralf Schumacher, ex pilota Williams e Toyota, ha recentemente affermato: “La Red Bull sente la mancanza di Marko come figura di riferimento“. A questo è giunta la replica di Jos Verstappen, che scrive in un post: “Ralf dice un sacco di assurdità“. Le dichiarazioni di Verstappen Senior giungono dopo che suo figlio ha rivelato di essere rimasto in contatto con Marko nonostante la sua uscita dalla società lo scorso dicembre.

In vista del Gran Premio d’Australia, gara inaugurale della stagione, Verstappen aveva dichiarato ai microfoni dei media: “Magari qualche battuta in meno a favore dell’Austria da parte di Helmut, ma sono comunque in contatto con lui”. “Forse non tanto per i dettagli dell’auto ma per la vita in generale. Ho condiviso tanti momenti con lui. Sarà un po’ diverso nel box ora, ma bisogna anche guardare avanti”. Poi aveva concluso: “Bisogna pensare alle prestazioni. Ma allo stesso tempo abbiamo un ottimo rapporto“.

Laurent Mekies, team principal della Red Bull, ha recentemente commentato: “Marko rimane molto aperto e disponibile nei nostri confronti, nonostante il rapporto chiuso con la società Red Bull”. La scorsa settimana, Helmut Marko, vincitore della 24h di Le Mans nel 1971, è stato nominato ambasciatore del Red Bull Ring, il circuito che ospita il Gran Premio d’Austria. Inoltre, Marko ha disputato un totale di nove gare di Formula 1 con i team Bonnier e BRM tra il 1971 e il 1972.