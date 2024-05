Gasly contro Ocon: “Deluso dalla situazione”

Gasly si dice “deluso” e sottolinea che queste situazioni non dovrebbero verificarsi tra compagni di squadra

Rivela che la strategia di Alpine era che l’auto che si qualificava in vantaggio ricevesse aiuto dall’altra A524.

L’Alpine ha segnato punti ancora questo fine settimana, ma non è stata esentata dai guai. Il primo giro, disastroso, ha colpito il team francese, dopo una manovra azzardata di Esteban Ocon per tentare il sorpasso su Pierre Gasly. L’ex compagno di squadra di Fernando Alonso ha concluso provocando gravi danni al compagno, dopo un’azione che ha lasciato “deluso” l’altro pilota francese.

Gasly ha tagliato il traguardo in decima posizione, regalando un nuovo punto all’Alpine, ma le sensazioni sono contrastanti. Il francese ha avuto un buon fine settimana a Monaco, accedendo alla Q3, ma il risultato è stato rovinato dall’azione di Ocon all’inizio del GP. Il francese, che era subito dietro al compagno di squadra, ha sbagliato i calcoli e ha voluto sorpassare Gasly.

Come risultato di questa manovra, Ocon è stato costretto al ritiro. L’altra Alpine è potuto uscire nuovamente quando la pista è stata ripulita dopo l’incidente di Sergio Pérez con la Haas, ma il ‘danno’ era già fatto. Tanto che anche Bruno Famin ha assicurato che ci sarebbero state delle pene esemplari per il rischio corso nell’azione, puntando direttamente il dito. “Non era assolutamente necessario; non dovresti mai avere una situazione del genere, soprattutto tra compagni di squadra” ha precisato dopo il GP

“Sono triste. Deluso dalla situazione”

“Prima della gara avevamo ricevuto istruzioni chiare su cosa fare e chiunque si qualificasse davanti, la macchina dietro doveva aiutare per tutta la gara” ha concluso. “Questa era la strategia. Purtroppo non è andata così. Dobbiamo assolutamente parlare perché non possiamo permettercelo, soprattutto in una stagione come questa”, ha rivelato.

Si è andati anche un po’ oltre, poiché Gasly ritiene che sia stato Ocon a non permettere ad Alpine di ottenere più punti. Qualcosa che, in un anno difficile come quello che stanno vivendo, sarebbe stato particolarmente importante.

“Eravamo nono e decimo, quindi non c’è assolutamente alcun motivo di rischiare di lasciare fuori entrambe le vetture” ha ammesso. “Eravamo a pochi centimetri dall’avere entrambe le auto sul muro” ha ricordato.

Il motivo per cui Ocon lo ha attaccato in quel modo al primo turno è qualcosa di cui Gasly non vuole parlare. La rivalità tra i due piloti è nota, e sul tavolo c’è anche la possibile partenza del pilota , dopo tanti anni legato al gruppo Renault.

“Non voglio rispondere, è un pilota professionista”, ha detto Gasly riguardo a quest’ultima domanda. “Sapere semplicemente cosa fare e cosa non fare, ancora di più con il tuo compagno di squadra. Lui è un ottimo pilota, sa cosa sta facendo, quindi ha solo bisogno di fare un cambiamento” ha confessato. Va notato che lo stesso Ocon si è scusato quando si è reso conto di non aver calcolato correttamente. Qualcosa che non è servito a impedirgli di dover assumere diverse posizioni sanzionatorie in Canada, come penalità, quando si è capito che non poteva rispettarle a Monaco perché la sua macchina era fuori.

“L’incidente di oggi è stato colpa mia, alla fine il distacco era troppo ridotto e mi scuso con la squadra per questo” ha concluso nel post gara.