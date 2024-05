General Motors in Formula 1: la Ford é fiduciosa

La Ford appoggia l’ingresso di General Motors in Formula 1 insieme a Cadillac Andretti, ma …

Come é noto, la Formula 1 ha negato l’ingresso del team Cadillac-Andretti in collaborazione con General Motors, nonostante l’approvazione della FIA. La dichiarazione di rifiuto ha messo in dubbio la potenziale competitività del progetto, soprattutto nella sua veste iniziale con una power unit Renault cliente.

“La FIA l’ha esaminata rispetto ad altri candidati e ha dato alla nostra domanda un voto di fiducia e approvazione. Ovviamente la FOM ha fatto la sua dichiarazione e noi abbiamo chiesto un incontro di verifica con quest’ultima, per cui ci lavoreremo su. Riteniamo che Andretti e Cadillac siano in grado di portare in pista una vettura competitiva”, ha dichiarato Campbell, vicepresidente di General Motors.

In questo scenario, si inserisce la Ford che entrerá in Formula 1 nel 2026 garantendo il finanziamento e il supporto tecnologico ai propulsori prodotti da Red Bull. Proprio Mark Rushbrook, direttore della Ford Performance, si é detto favorevole all’ingresso di General Motors a supporto del team Cadillac-Andretti.

“Ci sono già molti produttori in F1, ma ci piacerebbe dare il benvenuto a General Motors. Ha la capacità di diventare un motociclista, indipendentemente da qualsiasi attrezzatura specifica e potrebbe dare motori a qualsiasi squadra. E questo vale anche per Andretti. Non abbiamo niente contro Andretti”, ha detto Rushbrook.

I’m devastated. I won’t say anything else because I can’t find any other words besides devastated. pic.twitter.com/UaFBC5n9qF — Mario Andretti (@MarioAndretti) January 31, 2024

La risposta di General Motors

Mark Reuss, presidente della GM, ha apprezzato le parole di Rushbrook e ha assicurato che avrebbero dato “il benvenuto a Ford alla IndyCar per migliorare le gare di monoposto”. D’altra parte, proprio la Ford é assente da tempo in IndyCar, nonostante competa con General Motors in NASCAR. Rushbrook ha assicurato che la Formula 1 li ha accolti a braccia aperte in Ford, così come ha accolto Haas. “Sono sicuro che troverete il modo di entrare in questo sport“, ha aggiunto fiducioso.