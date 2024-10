La scommessa di Vasseur per la vittoria negli Stati Uniti

Frédéric Vasseur ha rivelato il “segreto” che ha consentito alla Ferrari di portare a casa una vittoria, con annessa doppietta, nel Gran Premio degli Stati Uniti

Nel corso del Gran Premio degli Stati Uniti il team di Fred Vasseur ha festeggiato un impressionante risultato, vittoria e secondo posto. Importantissime le prestazioni dei due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, partiti entrambi in seconda fila e terminati sui due gradini più alti. Scuderia Ferrari si è distinta per la scelta di non portare aggiornamenti ad Austin. Le dirette concorrenti della “Rossa”, Red Bull, McLaren e Mercedes, hanno invece deciso di introdurre nuove componenti, compromettendo il corretto funzionamento delle vetture ed essendo costrette a cambiare il set-up.

La scuderia di Stoccarda, particolarmente, ha riscontrato innumerevoli difficoltà con gli aggiornamenti. Entrambi i piloti inglesi, si sono resi protagonisti di sbandate ad alta velocità, in particolare nella curva 19. Russell è stato costretto a fare ritorno alla vecchia specifica dopo aver distrutto le sue componenti. “Le prestazioni non dipendono solo dalla forma esterna dell’auto” ha dichiarato alla stampa. “Siamo arrivati a un punto nello sviluppo in cui, quando porti qualcosa, parliamo di decimi di secondo, e molto dipende anche dal set-up”.

Ferrari non porta aggiornamenti… o forse sì?

Vasseur ha sottolineato anche che – sebbene gli aggiornamenti possano rappresentare un passo avanti – possono anche complicare il lavoro sul set-up: “Non è sempre un progresso. E non è perché non stiamo dichiarando qualcosa che non stiamo portando nulla. Dobbiamo dichiarare gli aggiornamenti sulla forma esterna, ma ciò non significa che non ci siano novità sotto il cofano.” Con questa strategia, Ferrari sembra puntare a un equilibrio tra innovazione e stabilità, nella speranza di riuscire a mantenere la competitività fino alla fine della stagione. Il Cavallino dista infatti solo 8 punti da Red Bull e 48 da McLaren.