Franco Colapinto debutta in Alpine a Barcellona

Franco Colapinto e i primi giri in pista con l’Alpine: le speranze di Briatore e dei tifosi argentini

Inizia ufficialmente l’avventura di Franco Colapinto con Alpine. Dopo l’annuncio del suo ruolo di terzo pilota, il giovane talento argentino ha fatto il suo debutto a Barcellona, dove ha avuto l’opportunità di compiere i suoi primi giri di pista. A sua disposizione, due monoposto di vecchia generazione, così come previsto dai test TPC.

Nonostante la breve parentesi in Williams – chiamato a sostituire Logan Sargeant – Franco è riuscito subito farsi notare, tanto da diventare protagonista di numerosi rumors e attirare l’interesse di molte squadre. Lo stesso Flavio Briatore ha voluto fortemente averlo nel suo team, riconoscendo in lui potenzialità che si augura possano emergere al più presto. Il suo ritorno in Formula 1 riaccende anche le speranze degli appassionati argentini di rivedere un loro connazionale competere in gara.

Si accende il confronto tra Doohan e Colapinto

Nel frattempo, sulla pista di Montmelò, è già partito il confronto con Jack Doohan. Entrambi i piloti hanno iniziato a prendere confidenza col team e la vettura, effettuando dei giri in pista con le Alpine A523 del 2023 e A522 del 2022.

Colapinto proverà a mettersi in mostra nei test, nella speranza di essere chiamato a sostituire uno dei due piloti ufficiali. Doohan, dal canto suo, farà bene a guardarsi le spalle: secondo l’accordo con Alpine, ha la certezza di disputare solo i primi Gran Premi della stagione. Decisivi saranno i risultati ottenuti in pista. La scelta, su chi sarà il titolare in Alpine, sembra che verrà presa entro il Gran Premio di Barcellona.

La settimana prossima il team di Enstone proseguirà con i test Pirelli, durante i quali avrà modo di testare i nuovi pneumatici. Si girerà il 12 e il 13 febbriaio e, oltre ai due ufficiali, Doohan e Gasly, potremmo rivedere nuovamente in pista anche Franco Colapinto.

Claudia Belfiore