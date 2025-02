Rosberg e Hamilton: amore o odio?

Il momento di sorpresa tra Hamilton e Rosberg

Nico Rosberg ha scherzato dicendo che al suo ex rivale Lewis Hamilton è ancora vietato entrare in casa sua, nonostante la montagna di regali di Natale.

E poiché Hamilton interpreta il ruolo di Babbo Natale, si scopre che i regali sono destinati ai suoi superfan, le due figlie di Rosberg. Rosberg scherza su Lewis Hamilton: “Deve fermarsi alla porta”

Rosberg e Hamilton sono passati dall’essere amici a rivali acerrimi nella corsa al titolo come compagni di squadra alla Mercedes: Hamilton ha vinto i titoli del 2014 e del 2015 prima che Rosberg rispondesse nel 2016, dopodiché Rosberg ha annunciato rapidamente il suo ritiro dalla Formula 1.

Hamilton ha continuato ad aggiungere altri quattro campionati mondiali al suo palmarès, eguagliando i sette di Michael Schumacher, mentre ora si prepara a inseguire il record dell’ottavo con il team Ferrari, dove Schumacher è diventato un’icona.

E pare che le due figlie di Rosberg faranno il tifo per Hamilton per tutto il tempo. Nel corso di un’apparizione al programma NDR Talkshow in Germania, a Rosberg è stato chiesto di confermare che il suo “punto debole” è che le sue figlie tifino il suo rivale.

“È vero, sì”, ha risposto Rosberg ridendo.

Sorridendo, il vincitore di 23 Gran Premi ha aggiunto: “Questo è più di un punto debole! È un grosso, grosso problema”.

Le figlie sono “fan assolute di Lewis Hamilton”. E Hamilton non dimentica i suoi superfan di casa Rosberg nel periodo natalizio, lasciando sempre dei regali fuori dalla porta.

“E’ stato gentile da parte sua”, ha detto Rosberg.

“Ora, ogni Natale, entrambi i bambini trovano davanti alla porta un enorme pacco di regali da parte sua.

Tuttavia, non siamo ancora al punto in cui Hamilton potrà intervenire personalmente per distribuire i regali“.

Dopo che il conduttore ha scherzato dicendo che a Lewis non è permesso entrare a Natale, Rosberg ha riso e ha detto: “No, deve fermarsi alla porta“.

La stagione da record di Hamilton con la Mercedes, durata 12 stagioni, si è conclusa dopo la stagione 2024, quando il britannico ha attivato una clausola rescissoria nel suo contratto per concordare un accordo pluriennale con la Ferrari, dove troverà Charles Leclerc come suo nuovo compagno di squadra.

L‘arrivo di Lewis a Maranello ha costretto Carlos Sainz a cercarsi una nuova casa sulla griglia di partenza, firmando un accordo pluriennale con la Williams.