Formula 1 regala 30 giorni di accesso gratis alla piattaforma TV

. In questo momento di stallo a causa dell’emergenza COVID-19, il Circus sta cercando di andare incontro ai tanti appassionati che purtroppo non possono godersi l’emozione delle gare in pista

Per far fronte all’annullamento e al rinvio dei primi Gran Premi, situazione che sta posticipando di molto l’inizio del mondiale, qualche settimana fa sono state organizzate diverse gare virtuali. Una sorta di soluzione alternativa che ha permesso ai piloti di divertirsi sui tracciati online e ai fan di godersi qualche momento entusiasmante e avvincente. Tuttavia, la Formula 1 non si è fermata qui. Da oggi e per i prossimi 30 giorni i fan potranno accedere gratuitamente alla piattaforma TV del Circus.

UNA PASSIONE CHE CONTINUA A CORRERE

La notizia è stata ufficializzata nelle ore scorse proprio sul sito della Formula 1: “La stagione 2020 potrebbe essere sospesa. Ma la nostra passione continua a vivere. Per questo vi offriamo gratuitamente F1 TV per 30 giorni. Proprio così: 1.400 ore di contenuti senza restrizioni e on demand, subito disponibili”.

L’idea è quella di accompagnare i tanti appassionati in questo momento di pausa, per straviarli e regalare loro ricordi emozionanti delle passate stagioni. Sulla piattaforma saranno disponibili tutte le gare, tutti i duelli e tutti i momenti salienti delle scorse stagioni. A queste si affiancheranno delle recensioni e dei documentari esclusivi per ripercorrere quelli che sono stati gli episodi più entusiasmanti e memorabili che hanno caratterizzato la Formula 1.

Un modo semplice per avvicinarsi ai tifosi e per allietare un momento storico così difficile. Una serie di contenuti completamente gratuiti che potranno certamente rendere meno pesante questo momento di quarantena. Per accedere alla piattaforma basta semplicemente collegarsi al sito ufficiale della Formula 1. Qui si avrà a disposizione una guida relativa ai migliori Gran Premi da seguire, così come i migliori documentari a cui accedere.

Per fruire a livello pratico di questa offerta, basterà cliccare sul link dedicato e registrarsi con la propria e-mail. A questo punto si dovrà richiedere un codice di accesso per ottenere un voucher grazie al quale sarà possibile entrare ufficialmente nella piattaforma TV e godersi comodamente da casa i contenuti più interessanti.