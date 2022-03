Formula 1-Netflix: la collaborazione continua

La collaborazione nata tra Netflix e la Formula 1 continuerà con nuove stagioni della serie tv “Drive to Survive”

Da qualche anno, la Formula 1 ha iniziato una collaborazione con Netflix, che ha dato vita alla serie tv “Drive to Survive“. Ogni stagione viene dedicata al mondiale appena concluso che, puntata dopo puntata, fa rivivere al pubblico lo spettacolo e le rivalità che lo sport regala. Secondo Stefano Domenicali, CEO della Massima Serie, “Drive to Survive” ha avuto un effetto molto positivo sul mondo della Formula 1, attirando sempre più fan da tutto il mondo. Per questo motivo, pensa che sia fondamentale portare avanti la collaborazione, con l’obiettivo di migliorare anno dopo anno.

Venerdì prossimo, 11 marzo, verrà rilasciata l’ultima stagione dedicata al mondiale 2021, che vedrà protagonista la sfida tra il sette volte volte Campione del Mondo, Lewis Hamilton, e il rivale Max Verstappen. Domenicali ha avuto la possibilità di vederla in anteprima ed è certo che i nuovi episodi avvicineranno un nuovo pubblico.

“Non c’è dubbio che Drive to Survive ha avuto un effetto incredibile, sia sul nuovo pubblico che in altri mercati come negli Stati Uniti. E questo successo continuerà”. – ha detto a Motorsport- “La nuova stagione è fantastica. Come puoi immaginare con quello che è successo lo scorso anno, ci sarà molta azione“.

Tuttavia, Domenicali ha ben chiaro che lo scopo ultimo della collaborazione con Netflix è quello di portare un valore aggiunto alla Formula 1. Infatti, ha così spiegato: “Penso sia importante per noi produrre ‘Drive to Survive’ con i nostri amici di Netflix. Ma se diventa un modo diverso di parlare di Formula 1 senza aggiungere alcun valore in più, forse sarebbe meglio rinegoziare con Netflix e vedere con il resto dei partner quale potrebbe essere il modo per fare qualcosa di diverso in futuro”.

Who else can’t wait to see Season 4 on March 11? 📺#F1 @BoxToBoxFilms https://t.co/6saUdi2X1J — Formula 1 (@F1) March 3, 2022

NETFLIX-FORMULA 1: SCAMBIO EQUO

Non solo Domenicali, ma anche Greg Maffei è soddisfatto del successo che la Formula 1 sta ottenendo con la serie tv Neflix dedicata. Gli ascolti televisi sono stati numerosi e il numero dei tifosi è aumentato notevolmente, soprattutto tra i giovani. “Penso sia un’ottima partenership. – ha detto il CEO di Liberty Media – Ci ha chiaramente aiutato e ha permesso la crescita del pubblico televisivo. Ad esempio, negli Stati Uniti, nel 2021, abbiamo registrato un aumento del 58% e la nostra età media è scesa di quattro anni”.

Tuttavia, secondo Maffei, la collaborazione non è unilaterale. Se è vero che Netflix ha aiutato la Formula 1, anche la Formula 1 ha aiutato Netflix. Infatti, la serie tv Drive to Survive è rimastata in testa alla lista dei contenuti più visti in tutti i Paesi. “E’ un prodotto vincente per Netflix. AD un certo punto dell’anno è stato il numero uno in 27 Paesi diversi. E’ una prodotto piuttosto redditizio per loro. Penso sia una vittoria assoluta. Per quanto Netflix ha fatto per noi, mi piace pensare, che anche noi abbiamo fatto del bene a Netflix”, ha sottolineato.

Il ritorno dei Bridgerton, un Ryan Reynolds dal futuro e una semplice domanda. Ecco i titoli in arrivo a Marzo 👇 pic.twitter.com/rHCHdhJaxZ — Netflix Italia (@NetflixIT) February 25, 2022

ANCHE GLI SCETTICI SI SONO RICREDUTI

La presenza di Netflix nel paddock di Formula 1 ha portato però alcuni malumori. Toto Wolff, per esempio, era piuttosto scettico e si rifiutò di partecipare alla prima stagione. A distanza di anni, invece, è diventato un vero fan della serie tv. A tal proposito Maffei ha così commentato: “Abbiamo chiaramente visto un cambio di mentalità. Adoro scherzare con Toto su come odiasse Drive to Survive. Ora lo descriverei come un simpatico ed entuasista fan. Credo questo sia rappresentativo”.

Tuttavia, non tutti hanno cambiato idea nel corso del tempo. Ci sono ancora piloti come Max Verstappen che continuano e rifutarsi di partecipare perchè accusano Netflix di creare “false rivalità che non esistono”, facendo passare un messaggio sbagliato.