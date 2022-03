Alonso e il lancio dell’A14 Management

Fernando Alonso ha tanti progetti: tra questi, recente è il lancio dell’A14 Management

I piloti di Formula 1 sono impegnatissimi tutto l’anno: gare, allenamenti, training e molto altro. Ma Fernando Alonso è riuscito a trovare del tempo anche per il lancio di nuovi progetti. Dopo il suo museo, un circuito di kart, una squadra di karting e un’accademia, l’asturiano Alonso ha lanciato l’A14 Management.

Che cos’è? Essa è un’agenzia di driver management, che aiuterà i giovani piloti a districarsi nel complicato mondo del Motorsport, supportandoli adeguatamente nel loro percorso all’interno dell’ambito delle quattro ruote. Ma non solo, li aiuterà anche in altri settori di preparazione, come il loro allentamento fisico e la loro gestione finanziaria.

Le parole di Alonso:

Ai media spagnoli, ha affermato Alonso: “A14 Management aiuterà i giovani piloti a raggiungere i loro obiettivi attraverso l’allenamento fisico, consigli sul processo decisionale, sulla gestione finanziaria e molto altro ancora. L’intenzione è quella di selezionare un piccolo gruppo di piloti e instillare in loro i valori essenziali per raggiungere i propri obiettivi. Il tutto, con il supporto del miglior team con una vasta esperienza negli sport motoristici”.

“L’obiettivo è proprio quello di fondare un ridotto gruppo di giovani piloti a cui trasmettere valori per aiutarli a raggiungere i propri scopi. Un team dalla consolidata esperienza nel complesso mondo del Motorsport li supporterà, dalla FA Karting School fino a tutte le categorie nel campo delle quattro ruote”, ha affermato per concludere Alonso.

Tanta voglia di mettersi in gioco per l’asturiano due volte Campione del Mondo. A14 Management è solo l’ultimo (per ora) di una lunga lista di progetti che Fernando Alonso ha già realizzato. Ma per vedere A14 Management pienamente all’opera, però, bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo. Sono stati, comunque, già annunciati tramite la pagina twitter dell’agenzia i giovani piloti Clement Novalak e Nikola Tsolov come parte dell’A14 Management.