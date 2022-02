Drive To Survive: le prime immagini della quarta stagione

Formula 1 e Netfilx hanno mostrato in anteprima alcune immagini della quarta stagione di Drive to Survive

La quarta stagione di Drive To Survive uscirà come sempre accaduto negli ultimi anni, prima del Gran Premio inaugurale del campionato del mondo di Formula 1 2022, ovvero venerdì 11 marzo su Netflix. In questo modo, gli appassionati, i tifosi potranno rinfrescarsi la memoria, rivedendo quanto accaduto nella stagione 2021, prima di tufarsi in quella nuova, quando in Bahrain si spegneranno i semafori, dando il via a un nuovo campionato.

Drive To Survive, è una serie che dal 2019 racconta con un livello di produzione senza precedenti, attraverso immagini inedite, il dietro le quinte della Formula 1, i suoi protagonisti, i piloti, i team e tutto ciò che avviene durante un campionato. La quarta stagione, che vedremo a marzo sarà suddivisa in 10 capitoli che riassumono i principali temi del mondiale 2021, considerato forse il più intenso e drammatico a livello sportivo degli ultimi 20 anni. Le scorse stagioni della serie, hanno raccolto molto successo tra il pubblico, i tifosi e gli appassionati, e di certo quest’ultima farà altrettanto, considerando quanto è accaduto nel 2021.

Hamilton vs Verstappen, Red Bull vs Mercedes e molti altri

Tra le trame principali, la sfida interminabile e intensa per il titolo iridato 2021, tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, conclusasi all’ultima curva del GP Abu Dhabi, ultima gara, con la vittoria dell’olandese, e tra Red Bull e Mercedes.

McLaren protagonista nella serie, soprattutto per la ritrovata vittoria, ottenuta al GP d’Italia, l’unica della stagione con Daniel Ricciardo. L’impresa di Lewis Hamilton in Brasile, tra l’incredibile rimonta alla Sprint Race e al Gran Premio, che l’ha portato a salire sul gradino più alto del podio. La prima vittoria in carriera per Esteban Ocon, ottenuta al GP d’Ungheria, così come quella di Sergio Perez in Azerbaijian, e molti altri ancora.

F1: “I tifosi vedranno come piloti e team si preparano a lottare per la vittoria”

“La quarta stagione offrirà un accesso senza precedenti, che porterà i tifosi nei backstage per vedere con i propri occhi, come piloti e team si preparano a lottare per la vittoria, durante una delle stagioni più drammatiche dello sport che abbia mai conosciuto finora. Preparatevi a feroci rivalità tra team, podi inaspettati e l’intensa battaglia per il titolo tra Mercedes e Red Bull, mentre la pressione raggiunge un nuovo livello sia all’interno sia all’esterno della griglia,” ha così descritto la F1 tramite un suo comunicato.

La serie è prodotta da James Gay-Rees, lo stesso che ha realizzato il film ‘Senna’, e da Paul Martin, della Box to Box Films.

Nel frattempo, per rendere l’attesa più piacevole, Formula 1 e Netflix hanno pubblicato le prime immagini della serie.