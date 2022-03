UFFICIALE: la Haas licenzia Mazepin, chi al suo posto?

Haas licenzia Mazepin. Dopo diverse speculazioni, ecco il comunicato ufficiale che vede il pilota russo lontano dal Circus

Sin dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, il futuro del pilota russo in Formula 1 è sembrato compromesso. C’era chi credeva che tali ostilità non avrebbero intaccato la collaborazione tra lui e il team americano, seppur i molteplici fattori da valutare. Tra misure restrittive, l’allontanamento dello sponsor Uralkali oggi diventato effettivo e il divieto di alcuni Stati ad avere sportivi russi sul proprio territorio, la permanenza di Mazepin nel Circus sembrava appunto avere le ore contate. Ora è ufficiale: Haas licenzia Mazepin.

Tramite un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, il team americano ha diramato il comunicato ufficiale. “Il team Haas ha deciso di rescindere con effetto immediato la partnership con lo sponsor Uralkali e il contratto del pilota Nikita Mazepin. Come il resto della comunità della Formula 1, il team è scioccato e rattristato dall’invasione dell’Ucraina e desidera che il conflitto finisca rapidamente e pacificamente”.

CHI PRENDERA’ IL POSTO DEL RUSSO? FITTIPALDI IN POLE

Chi prenderà il suo posto? Le varie speculazioni fatte a riguardo vedono come possibili sostituti il brasiliano Fittipaldi e l’italiano Antonio Giovinazzi. Il nome di Fittipaldi però sembra essere in pole e l’annuncio del suo approdo sembrava già imminente da diversi giorni. Il motivo di tali voci è riconducibile anche al fatto che, secondo alcuni, il brasiliano così avrebbe modo di scendere in pista già nei test del Bahrain. Perciò, nonostante la ferma convinzione di molti, che l’attuale crisi fra l’Ucraina e la Russia non avrebbe dovuto inficiare sul mondo dello sport, le carte in tavola sono state rimescolate.

Mazepin quindi è vittima della stessa arma a doppio taglio che l’ha condotto nel Circus? Si è in attesa di sue dichiarazioni a riguardo, come di sapere chi prenderà il suo posto. Da terzo pilota a pilota titolare, il nipote del due volte campione del mondo di Formula 1 Emerson Fittipaldi, sembra quello più accreditato a ricoprire tale ruolo nel team americano. Ma dopo il licenziamento di Mazepin e l’interruzione del rapporto con Uralkali, la permanenza di Haas nel Circus è in pericolo?