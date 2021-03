Brawn: “Di vitale importanza preservare l’essenza del GP”

Dopo l’esperimento del weekend corto ad Imola 2020 anche nel 2021 potrebbero esserci novità nel format della Massima Serie. La Formula 1 infatti potrebbe prendere in prestito dalle serie minori la Sprint Race, una gara su distanza più breve e senza l’obbligo del pit stop. Questa nuova manche andrebbe a sostituire le qualifiche del sabato, decidendo inoltre la griglia della domenica. L’idea ha suscitato sentimenti contrastanti tra fan e addetti ai lavori, ottimo modo per ravvivare il weekend o perdita di tempo. Raggiunto dai microfoni di Sky Sport F1, Ross Brawn è stato chiaro: “E’ di vitale importanza preservare l’essenza del GP domenicale”.

Gli indiziati principali per fare da banco di prova per il nuovo format sarebbero i circuiti di Monza, Silverstone, Interlagos e Montreal, nonostante su quest’ultimo penda ancora l’enorme spada di Damocle del Covid e del lockdown. “Vogliamo che il vincitore del GP esca da quei weekend con la sensazione di essere ancora il più forte dei contendenti” – ha continuato l’inglese – “ma vogliamo ampliare il weekend, dando ai fan qualcosa da seguire il venerdì e qualcosa di interessante il sabato”.

“Disputeremo quindi le normali qualifiche il venerdì che decideranno le posizioni della Sprint Race. Le posizioni finali verranno poi utilizzate per la griglia di partenza la domenica. Avremo un fine settimana più pregno d’eventi, una direzione che siamo curiosi di esplorare. Lo proveremo in tre gare, se la cosa non dovesse funzionare potremmo sempre tornare indietro e ripensarci. Personalmente però sono molto ottimista al riguardo. Se si considera l’intero weekend, possiamo dire che c’è molta carne al fuoco“.

