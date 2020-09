FORMULA 1 LIVE – GP TOSCANA: la gara in diretta streaming

FORMULA 1 LIVE, GP DI TOSCANA LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DAL MUGELLO IN DIRETTA!

Oggi la Ferrari celebra i suoi 1000 Gran Premi, un traguardo lungo 70 anni, che hanno portato la Scuderia di Maranello ad essere la squadra di Formula 1, più ambita e vincente. Purtroppo in 2020 ha visto un crollo del “Cavallino” dovuto a tanti fattori tecnici che non ha regalato a tutti gli appassionati, quella lotta con la Mercede, a cui tutti sognavano. Infatti, davanti a 3000 tifosi è ancora la Scuderia a tre punte a bloccare il crono con l’ennesima pole position di Lewis Hamilton al fianco del compagno di squadra Valtteri Bottas.

Solo un timido Max Verstappen è riuscito ad impensierire le due “Freccie Nere”, mentre tra i saliscendi toscani spunta la Ferrari di Charles Leclrec con il quinto tempo, segno che questo tracciato può regalare ancora qualche emozione ai tifosi del Cavallino Rampante.

A breve inizierà la nona gara stagionale del mondiale di Formula 1, con lo staff di F1World che seguirà la gara con voi la gara in live streaming!

Dalle ore 14:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via, del nono appuntamento del 2020: il GP di Toscana è live su F1World, con aggiornamenti in diretta della gara dal Mugello.

