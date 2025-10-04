GP Singapore, Piastri: “mi sarebbe piaciuto fare di più”

Piastri conquista la terza posizione nelle qualifiche del GP di Singapore

Si è appena decisa la griglia di partenza per la gara di domani al GP di Singapore e a partire in terza posizione sarà Oscar Piastri. La sorpresa di questo weekend è George Russell, che riesce a piazzare la sua Mercedes in pole position. Dietro di lui troviamo Max Verstappen, che tenta la pole sul finale ma si accontenta di un secondo posto a circa un decimo dal tempo del britannico. A completare il podio è Piastri, che porta la sua McLaren in seconda fila davanti di 13 millesimi dal tempo del pilota italiano, Kimi Antonelli.

Una Mclaren apparsa nuovamente in difficoltà, anche in seguito alle prestazioni viste a Baku. Al termine della sessione di qualifiche, Piastri riesce a ottenere la terza piazza con un crono più lento di oltre tre decimi rispetto al tempo ottenuto da Russell. Un risultato importante quello ottenuto dal pilota australiano, per la lotta al mondiale del titolo piloti. Il terzo posto permette al pilota numero 81 di piazzarsi davanti al compagno di squadra e suo principale avversario, Lando Norris, che scatterà in quinta posizione. Nonostante questo, scuderia di Woking, si avvicina a vincere il campionato costruttori.

Le dichiarazioni di Piastri

Oscar Piastri ha commentato le sue qualifiche dichiarando che avrebbe voluto fare di più. “Avrei voluto fare di più. Ma non penso avremmo avuto quei quattro decimi in più necessari per fare la pole. In generale sono abbastanza contento di com’è andata. Fino a ora è stato un buon weekend e siamo riusciti a costruire un passo pulito. Si è dimostrato buono anche in questa sessione quindi alla fine sono contento.” Delle parole pronunciate in un’insolita intervista post qualifiche che ha incluso tutti e tre i piloti saliti sulle prime tre posizioni.

Ilaria Atzeni