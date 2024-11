GP Las Vegas, Sainz: “Ci serve vincere”

Sainz conquista ancora una volta la seconda posizione nelle qualifiche del GP di Las Vegas, ma questa volta potrà finalmente partire davvero dalla prima fila

Sessione di qualifica calda e intensa in quel del Nevada, nonostante le temperature dicano il contrario. Pole position combattuta fino all’ultimo, sfuggita a Carlos Sainz di appena 98 millesimi, il quale dunque domani partirà dalla seconda casella al GP di Las Vegas. Lo spagnolo ha fatto tutto il possibile, mantenendo la posizione al palo provvisoria fino all’ultimo. Solo un George Russell straordinariamente in forma, ultimo a passare sul traguardo, è riuscito a strappargliela. Ferrari parte da buoni presupposti per la gara, con i piloti in prima e seconda fila rispetto alla sesta e ottava casella di quelli McLaren.

Occhi puntati sulla vittoria

“È stato molto complicato, grazie per il tifo“ dichiara al termine della sessione. “È stata una qualifica molto dura, molto combattuta. Eravamo più vicini di quanto mi aspettassi. A dire il vero pensavo addirittura di aver fatto la pole, ma poi è arrivato molto rapidamente George alla fine”. Risposta molto tardiva, difatti, quella del britannico, sceso in pista all’ultimo per sfruttare maggiormente l’evoluzione.

“Ma sono molto contento, partiamo da una buona posizione domani. Ero arrivato secondo anche l’anno scorso, ma poi ero stato proiettato al fondo della griglia per il famoso tombino. Ora partirò dal secondo posto per poter andare meglio“. Riscatto, dunque, per Sainz dopo la disavventura del 2023 nelle prime libere, che lo aveva costretto a importanti riparazioni e a una partenza dal fondo.

“Dobbiamo mantenere la fiducia, perché domani possiamo lottare per le prime posizioni anche più di oggi” continua. “Per cui se oggi eravamo così vicini in qualifica, domani possiamo avere la possibilità di vincere. Quello sarà l’obiettivo. Ovviamente la strategia sarà diversa domani. Credo che la Mercedes oggi fosse migliore nel riscaldare le gomme. Nel primo settore volavano, guadagnavano 3 decimi su di noi, noi recuperavamo nel corso del giro. Domani però si ripartirà da zero e vedremo come si comporterà la macchina con tanto carburante a bordo”. Ferrari promette un passo gara interessante.

Approccio più improntato alla vittoria o al solo guadagnare punti sul team di Woking? Sainz è chiaro: “Onestamente per quanto riguarda la McLaren ci serve vincere. Non ci basta starvi davanti, perché hanno un grosso vantaggio campionato. Poi si andrà in Qatar, che non sarà una buona pista per noi, faticheremo. Quindi è necessario vincere. Non dovrò cambiare più di tanto il mio approccio”.