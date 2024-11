GP Las Vegas, qualifica: All In per Russell

La qualifica del GP di Las Vegas si conclude con uno show all’altezza dello spettacolo offerto dalla città del peccato

Un sabato sera infuocato a Las Vegas ha visto George Russell conquistare la pole position per il GP di Las Vegas, soffiando il primo posto a Carlos Sainz negli ultimi secondi di una sessione di qualifica al cardiopalma. Il pilota della Mercedes, velocissimo per tutto il weekend, ha messo a segno un giro straordinario nel Q3, fermando il cronometro sull’1:32.313, battendo lo spagnolo della Ferrari di soli 64 millesimi. Sainz, che sembrava avere la pole in pugno, si è dovuto accontentare del secondo posto, precedendo un sorprendente Gasly e Charles Leclerc, quarto. Una doppietta in prima fila sfumata per la Ferrari, ma comunque un risultato positivo per la Scuderia di Maranello che conferma la competitività della SF-24.

Ma come sono andate le qualifiche?

La prima sessione di qualifica ha visto subito la Mercedes imporsi con tempi velocissimi, seguite da vicino dalla Ferrari, McLaren e da un solitario Verstappen. Gli eliminati, al termine della sessione, sono state le due Aston Martin, insieme al deludente Perez, Bottas e alla Williams di Albon . Il secondo turno ha alzato ulteriormente l’asticella, con le Mercedes di Hamilton e Russell che si sono portate in testa alla classifica. Con Ferrari che ha risposto colpo su colpo, mentre Norris, non con qualche difficoltà, è riuscita ad assicurarsi l’accesso al Q3. Eliminati in questa sessione Lawson, Colapinto, Zhou, Magnussen e Ocon.

La battaglia finale per la pole position è stata un vero e proprio thriller. Sainz, con la sua Ferrari, ha inizialmente segnato il miglior tempo, seguito da Leclerc e Verstappen. Ma Russell, con un ultimo giro da brividi, ha abbassato il tempo di Sainz di quasi due decimi, conquistando una pole position insperata. Leclerc ha chiuso al quarto posto, preceduto da un sorprendente Gasly, autore di una prestazione eccezionale con la sua Alpine. Delusione McLaren, che ha chiuso con Norris in sesta posizione, alle spalle di Verstappen, e con Piastri solo ottavo.